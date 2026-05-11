Scheidsrechter Danny Makkelie heeft een tegenvaller moeten incasseren van de UEFA. De Europese voetbalbond maakte bekend dat de Champions League-finale onder leiding staat van Daniel Siebert. Een teleurstelling voor de Nederlandse toparbiter, die de afgelopen maanden geregeld onderwerp van discussie was vanwege verschillende opvallende beslissingen.

De Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal wordt geleid door Daniel Siebert. Normaal gesproken fluit een scheidsrechter vrijwel nooit zowel een halve finale als de eindstrijd, maar de UEFA maakt voor de Duitser een uitzondering. "Meestal komt er vanuit één van de twee clubs kritiek na zo’n halve finale, daarom zie je zelden dat een arbiter daarna ook de finale krijgt. Blijkbaar geldt dat in het geval van Siebert niet, dus het kan kennelijk wel", zegt oud-toparbiter Mario van der Ende lachend tegen Sportnieuws.nl.

Opmerkelijke situatie voor Siebert

Voor Siebert wordt het de eerste Europese finale uit zijn carrière als hoofdscheidsrechter. De Duitser krijgt daarbij ondersteuning van zijn landgenoten Jan Seidel en Rafael Foltyn. Het arbitrageteam reist niet zonder controverse af naar de eindstrijd. Tijdens de halve finale tussen Arsenal en Atlético Madrid kwam Siebert namelijk stevig onder vuur te liggen.

In die wedstrijd werd tweemaal luid om een strafschop geschreeuwd. Vooral het moment waarop Arsenal-verdediger Riccardo Calafiori duidelijk op de voet van Antoine Griezmann ging staan, leidde tot veel discussie. De Fransman ging naar de grond, maar Siebert kende geen penalty toe en gaf zelfs een vrije trap aan de thuisploeg. Die beslissing zorgde wereldwijd voor kritiek in de media. Blijkbaar heeft Siebert volgens de UEFA goed gehandeld, want hij mag de Champions League-finale fluiten.

Géén verrassing voor Makkelie

Van der Ende, die zelf jarenlang actief was op het allerhoogste niveau, is niet verbaasd dat Makkelie de finale aan zich voorbij ziet gaan. "Als hij in de spiegel kijkt en hoort welke reacties er na de halve finale tussen Atlético Madrid en Arsenal kwamen, dan denk ik dat dit geen verrassing voor hem is. Zowel Arsenal als Atlético was helemaal niet blij met hem", besluit Van der Ende over het heenduel in Spanje dat onder Nederlandse leiding stond.

Makkelie geniet binnen de UEFA doorgaans veel aanzien. Hij is dan ook de enige Nederlandse scheidsrechter die is geselecteerd voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Zijn vizier kan inmiddels volledig op dat toernooi, aangezien hij in de laatste speelronde van de Eredivisie geen wedstrijd fluit. Ook de halve finales van de play-offs om promotie en degradatie staan niet onder zijn leiding.

Champions League-finale

De Champions League-finale wordt gespeeld op 30 mei in het Hongaarse Boedapest. PSG is titelverdediger, terwijl Arsenal voor het eerst sinds 2006 weer in de finale staat.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover