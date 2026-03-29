Met het WK voetbal in aantocht heeft de FIFA nieuwe spelregels bekendgemaakt die de scheidsrechters tijdens het toernooi zullen hanteren. Er is vooral gericht op het bestraffen van tijdrekken, met meer dan alleen gele kaarten als er langer dan nodig gedaan wordt over het spel hervatten. Een overzicht van enkele maatregelen lees je in dit artikel.

Het grootste WK ooit, met 48 deelnemende landen, moet het uithangbord van de FIFA worden en daarom wordt alles uit de kast getrokken om het toernooi in een goed daglicht te zetten. Het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico krijgt nieuwe, opvallende spelregels die het voetbal zullen versnellen. Bij een wissel moet een speler voortaan binnen tien seconden het veld verlaten, anders moet de inkomende speler een hele minuut wachten en staat het betreffende team dus tijdelijk met een man (of meer) minder.

Ingooien en doeltrappen moeten sneller

Ook ingooien en doeltrappen worden voortaan getimed door de arbiters. Eerst werd de keeper alleen getimed als hij een bal ving en er vervolgens langer over deed dan nodig. Nu gaat dat ooit bij dodespelmomenten gebeuren. Is een bal niet na vijf seconden in het spel, zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is, dan gaat de bal naar de tegenpartij.

Bij blessure: buiten het veld wachten

Dan is er nog een regel om ellenlange blessuregevallen te minimaliseren. Alleen als een speler behandeld moet worden na een overtreding die met een kaart is bestraft, mag het slachtoffer op het veld blijven en meteen verder gaan met spelen als dat mogelijk is. Wordt de overtreding niet bestraft met een kaart, dan moet het slachtoffer sowieso buiten de lijnen stappen en een minuut wachten voordat hij weer in het veld mag.

Extra mogelijkheden voor de VAR

Dit alles is bedoeld om onnodige vertraging uit het voetbal te halen en het spel sneller te laten verlopen. Ook heeft de FIFA kritischer gekeken naar de rol van de VAR en mag de videoscheids op het WK ook ingrijpen bij duidelijke fouten betreffende tweede gele kaarten en foutief gegeven corners. Beide gebeurtenissen op het veld kan de VAR dan terugdraaien. Voorheen was de regel dat de VAR alleen mocht ingrijpen bij direct rode kaarten en bij verkeerd gegeven hoekschoppen helemaal niet, maar om het spel eerlijker te maken op het WK wel.