Roemenië verloor donderdag de laatste kans om nog naar het WK voetbal te mogen, maar zit sinds enkele uren met hele andere zorgen. De bondscoach, Mircea Lucescu, zakte tijdens een training voor de vriendschappelijke interland tegen Slowakije in elkaar met waarschijnlijk een hartstilstand. De schrik is enorm in het voetballand.

De Roemeense voetbalbond (FRF) heeft direct gereageerd nadat bondscoach Mircea Lucescu (80) onwel werd tijdens de training voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Slowakije. Hij had dringend medische hulp nodig en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De toestand van "Il Luce" is nu stabiel, maar hij is voor verder onderzoek naar het ziekenhuis vervoerd. De bondscoach viel flauw tijdens de training, waarna stafleden hem onmiddellijk eerste hulp verleenden. Bronnen binnen de FRF spreken zelfs van een hartstilstand.

Officiële verklaring

"Tijdens de technische bespreking voorafgaand aan de laatste training voor vertrek naar Slowakije, werd bondscoach Mircea Lucescu onwel. De eerste hulpmaatregelen werden onmiddellijk genomen door leden van de medische staf van het nationale team, die hem ter plaatse eerste hulp verleenden. Na een oproep aan de hulpdienst 112, kwamen twee teams met spoed naar het trainingscomplex. De snelle interventie van het medisch personeel zorgde voor een snelle stabilisatie van de coach", staat te lezen in een officiële verklaring.

'Om elk risico uit te sluiten'

"Op dit moment is de toestand van de bondscoach stabiel. Echter, conform de geldende medische protocollen en om elk risico uit te sluiten, is Mircea Lucescu overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad voor uitgebreid onderzoek en gespecialiseerde monitoring. We zullen terugkomen met aanvullende details zodra er nieuwe informatie beschikbaar is", aldus de Roemeense voetbalbond FRF.

Niet mee naar oefeninterland

Na dit incident is het onwaarschijnlijk dat de bondscoach nog meereist naar Slowakije voor de vriendschappelijke wedstrijd van dinsdag 31 maart. Het vertrek staat gepland voor zondagavond om 18.00 uur, maar de huidige informatie is dat de delegatie zonder "Il Luce" zal vertrekken.

Meermaals opgenomen

In de eerste maanden van het jaar werd Mircea Lucescu meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. In februari reisde hij naar het buitenland voor een second opinion over zijn medische toestand, waarna samen met de FRF werd besloten de samenwerking voort te zetten voor de play-offs voor het WK voetbal tegen Turkije, die donderdag met 1-0 werd verloren.

'Niet in topvorm'

Voor de play-off tegen Turkije gaf Lucescu in een interview met The Guardian toe dat hij zich zou hebben teruggetrokken als er een alternatieve coach beschikbaar was geweest om het nationale team te leiden, met als argument dat hij "niet in topvorm" was:

"Toen de artsen me vertelden dat ik kon blijven coachen, concentreerde ik me op wat ik voor Roemenië moest doen. Ik sprak met de bond en zij vertelden me dat ze geen oplossing konden vinden voor deze situatie. Ik ben niet in topvorm, dus ik zou me hebben teruggetrokken als er een andere optie beschikbaar was geweest."