Het Nederlands elftal heeft voor eigen publiek de oefenwedstrijd tegen Noorwegen gewonnen. In de Johan Cruijff ArenA werd het 2-1 voor de mannen van Oranje-bondscoach Ronald Koeman. Die was na afloop in het slot van een interview wel een tikje ontstemd. "Ik vind het wel een gekke vraag."

Jeroen Stekelenburg had bij de NOS eerder captain Virgil van Dijk gesproken. De speler van Liverpool, die de 1-1 binnen kopte, vond dat Oranje verdiend had gewonnen van de Noorse ploeg. Ook gaf hij aan er dinsdag bij de oefenpot tegen Ecuador weer bij te zijn.

Gekke vraag

Vervolgens kreeg Stekelenburg Koeman te spreken en hij vroeg of Van Dijk ook echt zou spelen en of de bondscoach sowieso van plan is om dan veel te wisselen. Tijdens het aanhoren van die vraag trok Koeman een moeilijk gezicht. "Nou ik vind het een gekke vraag", zei de voormalig topverdediger.

"Je vraagt aan hem of hij er nog bij is. Hoezo, moeten we naar huis gaan? We zijn met een groep, we spelen twee wedstrijden deze week als voorbereiding op het WK. Dus je houdt de groep bij elkaar. Maar we gaan wel wat wisselen ja, dat is duidelijk."

Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart mocht daarna weer reageren op het vraaggesprek van Stekelenburg met Koeman. Van der Vaart snapt wel dat Stekelenburg die vraag over zijn aanwezigheid met een knipoog stelde aan Van Dijk zelf. In oktober 2024 verliet Big Virg namelijk na het duel tegen Hongarije de Oranjeselectie, waardoor hij drie dagen later er niet bij was tegen Duitsland. Hij liep in dat eerste duel een rode kaart op.

Wel vond Raf het ietwat vreemd dat Stekelenburg daarna die vraag met een serieuze blik en toon opnieuw stelde, maar dan aan Koeman. Doordat de ironie van de vraag niet goed werd overgebracht, reageerde Koeman zo korzelig.

Kansen

Virgil van Dijk was redelijk tevreden na de zege van het Nederlands elftal op Noorwegen (2-1) in een oefenwedstrijd voor het WK in de Johan Cruijff ArenA. "Over het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld tegen een sterke tegenstander", zei hij vlak na de wedstrijd in een flashinterview.

"In de tweede helft vond ik ons beter. We hebben uiteindelijk genoeg kansen gekregen om meer doelpunten te maken. Verdedigend stonden we goed. We hebben verdiend gewonnen."