FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil strengere regels voor voetballers die hun mond bedekken als ze praten. De bestuurder wil deze wijziging doorvoeren naar aanleiding van het racistische incident tussen Gianluca Prestianni en Vinicius Junior.

"Als een speler zijn mond bedekt en iets zegt, en dat heeft een racistisch gevolg, dan moet hij van het veld worden gestuurd", zei Infantino zondag tegen Sky News bij een vergadering van de IFAB, het orgaan dat de regels in het voetbal opstelt.

Daarmee reageert de voorzitter van de wereldvoetbalbond op een incident dat anderhalve week eerder in de Champions League plaatsvond, waarbij Benfica-speler Gianluca Prestianni zijn tegenstander Vinícius Júnior van Real Madrid racistisch zou hebben bejegend. Prestianni kreeg een schorsing van één wedstrijd, maar hij en Benfica ontkennen dat de Argentijn iets racistisch heeft gezegd. De Portugezen deden er alles aan om Prestianni alsnog te laten spelen, maar dat lukte niet. Real won de return in eigen huis uiteindelijk met 2-1, waardoor de Madrilenen ten koste van Benfica doorgaan in de Champions League.

Bedekken van de mond in het voetbal

"Er moet een vermoeden bestaan dat een speler iets heeft gezegd wat hij niet had moeten zeggen", vervolgde Infantino. "Anders zou hij zijn mond niet hoeven te bedekken." Het bedekken van de mond komt veel voor in het moderne voetbal, het kan bijvoorbeeld ook dienen om de tactiek te beschermen of voor een privégesprek.

"Natuurlijk moet je in een tuchtzaak ook bewijs hebben", zei Infantino, "maar we kunnen ons daar niet bij neerleggen." In de vergadering van de IFAB is een voorstel behandeld om de mogelijkheden voor andere regels te onderzoeken. Als het aan de voorzitter van de FIFA ligt, kan er voor het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten een regelverandering doorgevoerd zijn.