FIFA-baas Gianni Infantino heeft zich uitgesproken over het vermeende racisme aan het adres van Vinícius Júnior tijdens de uitwedstrijd van Real Madrid bij Benfica in de Champions League. De Argentijn Gianluca Prestianni zou de Braziliaan voor 'aap' hebben uitgemaakt.

Real-ster 'Vini' kreeg na zijn treffer in de vijftigste minuut een woordenwisseling met de Argentijn Gianluca Prestianni, die daarbij zijn mond bedekte. De Braziliaan rende naar de scheidsrechter, waarna het duel tien minuten werd onderbroken. De Europese voetbalbond UEFA opent een officieel onderzoek naar "beschuldigingen van discriminerend gedrag", zo werd woensdagmiddag bekendgemaakt.

'Geen plaats voor racisme'

Infantino laat in een reactie van de FIFA weten 'geschokt' en 'bedroefd' te zijn naar aanleiding van het incident. "Er is absoluut geen plaats voor racisme in onze sport en in de samenleving. Alle relevante belanghebbenden moeten actie ondernemen en de verantwoordelijken ter verantwoording roepen", aldus Infantino in een verklaring.

Infantino zegt achter het optreden van scheidsrechter François Letexier te staan, die het spel in Lissabon onderbrak. "Ik prijs de scheidsrechter voor het activeren van het antiracismeprotocol door met een armgebaar de wedstrijd te stoppen en de situatie aan te pakken", aldus de baas van de FIFA. "Ik zal altijd blijven zeggen: 'Nee tegen racisme! Nee tegen elke vorm van discriminatie!'"

'Lafaards'

Hoofdrolspeler Vinícius Jr. sprak zich op zijn sociale media uit over het incident. Het is niet voor het eerst dat de linksbuiten van Real Madrid met racisme te maken krijgt en hij haalt dan ook hard uit. "Racisten zijn bovenal lafaards. Ze moeten hun shirt voor hun mond houden om te laten zien hoe zwak ze zijn. Maar ze krijgen bescherming van anderen die, theoretisch, de plicht hebben om te straffen. Niets van wat vandaag gebeurde, is nieuw in mijn leven en dat van mijn familie."

Prestianni ontkende iets verkeerds te hebben gezegd. "Ik ben nooit racistisch geweest tegen wie dan ook en ik betreur de bedreigingen die ik van spelers van Real Madrid heb ontvangen", reageerde hij via Instagram. Volgens hem zou hij 'hermano' (broer, red.) hebben gezegd in plaats van 'mono' (aap).