Het zijn bijzondere dagen voor Frenkie de Jong en zijn gezin. Woensdagavond werd hij de Nederlander met de meeste duels voor FC Barcelona. Dat kan zijn vrouw Mikky Kiemeney natuurlijk niet onopgemerkt aan zich voorbij laten gaan. Dus zette ze haar man in het zonnetje.

De 28-jarige middenvelder viel in de 73e minuut in tegen Celta de Vigo (1-0 winst) en werd daarmee alleen recordhouder. Tot woensdag deelde De Jong de fraaie mijlpaal met Phillip Cocu, die 292 keer in actie kwam voor de Spaanse grootmacht. De Jong staat nu op 293 en dat werd groots gevierd na het duel. De Nederlander kreeg een ingelijst shirt met dat nummer achterop, overhandigd door Cocu.

Bondscoach Ronald Koeman, die derde staat op de eeuwige ranglijst, was ook aanwezig in Camp Nou. De Jong sprak nog lovend over het Nederlandse voetbalicoon. "Ik heb veel respect en waardering voor hem als coach en mens. Ik heb een goede band met hem, misschien wel beter dan als trainer-speler. Ik ken zijn vrouw en kinderen, onze families zijn goed samen", zei De Jong in gesprek met Ziggo Sport.

Liefde over en weer tussen Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney

Daarin roemde hij ook zijn vrouw Mikky Kiemeney, met wie hij sinds zijn tienerjaren samen is en twee zoons heeft. De spelersvrouw buigt zich 's nachts over de nog jonge kinderen, om De Jong zo te ontlasten. "Als ik vrij ben doe ik het ook. Ik zit ook wel eens midden in de nacht met die jongens, maar over het algemeen doet zij het. Overdag wil ik zo veel mogelijk met ze zijn, want ik vind het echt het mooiste wat er is."

Op haar beurt heeft Kiemeney mooie woorden over voor haar 'superheld'. "Sommigen jagen records na, anderen worden ze zelf", schreef ze bij een foto van De Jong en zijn ingelijste shirt die ze op haar Instagram Story plaatste. Daarbij zette ze een emoticon van een superheld.

293 duels voor FC Barcelona

Over het record zei De Jong het volgende: "Als kind droomde ik ervan om ooit voor FC Barcelona te spelen. Dat ik nu de Nederlandse speler ben met de meeste optredens voor deze club maakt me trots." Daar reageerde Kiemeney ook met een superheld-emoticon op, daarbij zette ze ook nog een oranje hartje.