Ook dit jaar zal er tijdens El Clásico in Spotify Camp Nou een bijzondere rol zijn weggelegd voor een muzikant. Eerder speelde FC Barcelona al met het logo van onder anderen Ed Sheeran en Drake op het tenue. Nu krijgt een bekende Amerikaanse zangeres die eer.

Het logo vans Olivia Rodrigo prijkt tijdens de aankomende wedstrijd tegen Real Madrid op zondag 10 mei op het shirt van FC Barcelona. Het vrouwenteam van de Blaugranas speelt vier dagen daarvoor een wedstrijd tegen Levante UD, waarin zij ook in een tenue spelen met daarop het logo van de 23-jarige artiest.

In een verklaring zegt Rodrigo dat ze nog niet helemaal beseft dat haar logo op het shirt van de Spaanse club prijkt. "Om 'OR' te zien op een Barcelona-shirt voor El Clásico, ik weet niet hoe ik dat moet verwerken", aldus de zangeres van nummers als Driver's License en Good 4 U. "Het was zo leuk om het shirt tot leven te zien komen en samen met Spotify en Barça een hele collectie samen te stellen."

Speciaal concert

Als onderdeel van de samenwerking tussen Barça en shirtsponsor Spotify geeft de zangeres op vrijdag 8 mei in Barcelona een speciaal concert. "Om te mogen optreden voor de fans die vanaf dag een naar mij luisteren, in een stad als Barcelona, wordt zo speciaal. Dat betekent alles voor mij, ik kan niet wachten om hen te zien."

Rodrigo is de jongste artiest tot nu toe van wie het logo tijdelijk op het shirt van de club staat. Eerder gingen collega's als Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía en Drake haar al voor.

Koploper Barcelona staat met nog vijf wedstrijden te gaan op 11 punten afstand van nummer twee Real Madrid in La Liga.