Heeft de medische staf deels schuld aan de ernstige blessure van Xavi Simons bij Tottenham Hotspur, waardoor de Nederlandse middenvelder het WK voetbal mist? Die discussie wil voormalig speler Jamie O'Hara graag opwerpen. Hij vindt het krankzinnig hoe er met Simons om werd gegaan op het veld en vraagt zich af hoe het komt dat Spurs het hele seizoen al zoveel zware blessures moest incasseren.

O'Hara speelde in zijn carrière 34 wedstrijden voor Tottenham en maakt zich dan ook extra druk om hoe het er bij zijn voormalige club aan toegaat. Zeker nadat hij zag hoe er met Xavi Simons werd omgegaan tijdens Wolves - Spurs afgelopen weekend. "Je kunt de medische staf niet verwijten dát Xavi zijn voorste kruisband afscheurt, maar wat je wel kan verwijten is dat ze ijsspray gebruiken op zijn knie", windt O'Hara zich op bij Talksport.

"Het hele stadion kon zien dat het echt helemaal mis was met Xavi. Maar de medische staf van Spurs hielp hem overeind en liet hem zelfs een paar keer springen om te kijken of hij oké was. Toen deden ze er ook nog ijsspray op... Hij heeft z'n kruisband gescheurd! Hoe vaak hebben we deze discussie al gehad?", roept de Engelsman uit naar zijn co-host Jason Cundy. "Leg hem gewoon meteen op een brancard!"

'Het is ongelofelijk'

Nu werd er eerst geprobeerd om Simons nog op de been te krijgen en moest hij zelfs een stukje lopen, met achteraf de wetenschap dat zijn knie kapot was. O'Hara snapt daar helemaal niks van. "Nu zie je hem nog lopen en een dag later kwamen ze naar buiten met het feit dat hij zijn kruisband heeft afgescheurd en er zes maanden uit ligt. Maar ze hebben hem zelf van het veld proberen te laten lopen! Leg spelers met een knieblessure gewoon meteen op een brancard! Het is ongelofelijk, ik snap er echt helemaal niks van."

Tottenham Hotspur vecht al maanden tegen degradatie uit de Premier League en moest zware blessure na zware blessure slikken. Nu met de Nederlander de volgende sterspeler eruit ligt, gaan bij O'Hara en Cundy alle alarmbellen af. "Het is geen smoes waarom het zo slecht gaat, maar het is wel krankzinnig. Het hele team is geblesseerd geweest dit seizoen, op een gegeven moment hadden ze nog maar dertien spelers."

'Dit is alarmerend'

Cundy, zelf ook jarenlang actief bij Spurs, is het grondig met zijn collega eens. "Spurs moet een intern onderzoek starten naar hoe dit kan gebeuren. Is er iets mis met de training? Wordt er niet nagedacht door het medische team? Ik heb er geen verstand van, maar dit is wel alarmerend."

Spurs in de problemen

Tottenham staat met nog vier wedstrijden te gaan onder de degradatiestreep. De achterstand op de veilige haven is twee punten. Het programma is pittig voor de ploeg uit Londen. De Europa League-winnaar van vorig seizoen treft achtereenvolgens Aston Villa (uit), Leeds United (thuis), Chelsea (uit) en Everton (thuis).