Bij Bayern München begrepen ze er helemaal niets van. In de eerste helft tegen Paris Saint-Germain in de Champions League werd de Duitsers een in hun ogen zuivere strafschop onthouden. Maar volgens de regels was alles in orde, zag men ook in Duitsland.

Toegegeven, het was een opmerkelijk moment. João Neves stak zijn handen uit boven zijn hoofd en kreeg daar vol de bal tegenaan. Dat gebeurde echter door een teamgenoot, waardoor de scheidsrechter van dienst niet ingreep. Het beklag van de spelers, staf en fans van Bayern München was dus niet gegrond.

Begrip in Duitse media

Toch werd het moment in de Duitse media breed uitgemeten. 'Scheidsrechterscontroverse en vroege achterstand' en 'Frustratie en woede bij Bayern München', pakte Bild groots uit. 'Heel München schreeuwt om een ​​penalty! Vitinha werkt de bal weg vanuit zijn eigen strafschopgebied. João Neves staat in de weg en blokkeert de bal met zijn uitgestrekte hand. De scheidsrechter laat het spel doorgaan – en de VAR grijpt ook niet in', schreven ze.

Bild was ook op de hoogte van de regels en stelde dat er terecht geen strafschop werd toegekend. 'De Allianz Arena barst opnieuw los in lawaai!', zag Kicker. 'Het spel gaat - terecht - verder', vonden zij. 'Handsbal of niet? Bayern München klaagt en heeft het moeilijk', was de conclusie van Süddeutsche Zeitung.

Alles om voor te spelen

Vroeg in de wedstrijd brak Ousmane Dembélé de ban, na 3 minuten zorgde hij voor de 0-1. Na de 5-4 van vorige week in Parijs was de marge daardoor twee in het voordeel van de regerend winnaar van de Champions League. De winnaar speelt in de finale in Boedapest tegen Arsenal. Die vindt plaats op 30 mei.

