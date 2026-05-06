De wedstrijd tussen Bayern en Paris Saint-Germain stelt opnieuw niet teleur. Na de geweldige 5-4 in Parijs vorige week, is er in München ook weer genoeg om over te spreken. Al vroeg kwam PSG op voorsprong na een doelpunt van Ousmane Dembélé, maar de scheidsrechter eist ook een hoofdrol op. "Dat was heel onbewust."

In de 32e minuut kreeg de arbiter heel de Allianz Arena gek na twee discutabele beslissingen. Eerst negeerde hij een handsbal van Nuno Mendes waardoor een veelbelovende aanval van Bayern stokte, maar de fans gingen al helemaal uit hun plaat toen hij een handsbal in de zestien van PSG wegwuifde. Ook ex-scheidsrechter Mario van der Ende snapte er in eerste instantie niks van. "Ik dacht ook direct aan hands."

Uitleg van de regel

De bal werd door een speler van Paris Saint-Germain loeihard tegen de uitstekende arm van João Neves geschoten. Waar de ene hand naar zijn gezicht ging, bungelde de andere in de lucht en die werd geraakt. Heel de Bayern-bank schreeuwde het uit en niemand begreep precies waarom de VAR ook niet op de lijn kwam.

Maar, legt de oud-scheidsrechter uit, de Portugese arbiter had het tóch bij het rechte eind. "In de regels staat dat als de bal via een medespeler tegen de hand komt, zonder dat het een bewuste actie was, het geen overtreding is. Dit was heel onbewust, dus zat de scheidsrechter goed. Het is wel een vreemde situatie", beaamt Van der Ende. Hij vindt daarom ook dat de IFAB iets met de handsregel moet.

"Dit zijn momenten dat je erover moet nadenken wat aan de handsregel te doen. Het moet voor iedereen begrijpelijk en duidelijk zijn. Je moet niet meer werken met onbewust en bewust. We zouden één lijn moeten volgen, zoals je bij hockey met de voet doen", vindt hij. "Nu is het altijd een interpretatie-kwestie en dat zorgt voor stof tot discussie", besluit hij.

