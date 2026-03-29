AZ-middenvelder Kees Smit (20) maakte vrijdagavond zijn (basis)debuut voor het Nederlands elftal. Voormalig international Rafael van der Vaart keek aandachtig mee, en hij heeft goede hoop voor het veelbesproken talent.

Toen vrijdagavond de basisopstelling van Oranje voor het duel tegen Noorwegen bekend werd gemaakt, was er één naam die opviel: die van Smit. Dit betekende voor de 20-jarige middenvelder zijn debuut in het Nederlands elftal, waar hij zo'n zeventig minuten mee mocht ballen.

Uniek talent

Van der Vaart vindt het leuk, maar ook een goede zaak dat bondscoach Ronald Koeman de middenvelder van AZ het vertrouwen geeft. "Want hij is een uniek talent die je moet klaarstomen om het op een gegeven moment over te nemen", zo legt de voormalig smaakmaker van onder meer Tottenham Hotspur uit aan ESPN.

Volgens van der Vaart was het echter niet zijn beste wedstrijd. "Hij was nerveus. Dat kon je duidelijk zien. Geen topwedstrijd, maar eigenlijk een prima debuut."

'Ga het maar doen'

Maar dat Smit niet de sterren van de hemel speelde, is allesbehalve gek voor de WK-finalist van 2010. "Ga het maar doen. Ik denk dat er maar weinig spelers zijn die er voor het eerst bij zitten en meteen in de basis staan. Dus ik vond het evengoed prima."

Zo herinnert Van der Vaart zich nog heel goed hoe zenuwachtig hij was toen hij voor het eerst bij de selectie van Oranje zat. "Toen ik erbij kwam had je spelers als Davids, Seedorf, de De Boertjes, Stam. Dat was geen makkelijk elftal om als jong pikkie binnen te komen."

Nieuwe Frenkie

Van der Vaart heeft in ieder geval zin in wat de toekomst zal brengen. "Ik vind het goed dat hij er nu bij is en wat er komt, dat gaan we zien. Maar hij heeft inderdaad de potentie om de nieuwe Frenkie (de Jong, red), of een hele goede speler, te worden."

"Ik denk dat als hij een beetje gewend is, dat we dan veel plezier van hem gaan hebben", zo besloot Van der Vaart.

Belangstelling

Smit is al langer een onderwerp van gesprek. De aandacht rond hem nam grote vormen aan na de EK-titel met Oranje onder 19. De middenvelder groeide daar uit tot een van de smaakmakers en werd sindsdien steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een volgende stap.

Zo volgen buitenlandse topclubs zijn ontwikkeling op de voet. Met name vanuit Spanje klinkt interesse, waarbij de naam van Real Madrid geregeld opduikt. AZ schakelde eerder topzaakwaarnemer Jorge Mendes in om een mogelijke toptransfer te begeleiden, wat de groeiende verwachtingen rond het talent verder onderstreept.