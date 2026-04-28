Het WK voetbal gaat een hoop nieuwe regels krijgen om het spel te verbeteren en irritant gedrag van spelers te bestraffen. Spelregelcommissie IFAB heeft iets bijzonders bedacht voor het toernooi van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Een rode kaart voor praten met de hand voor de mond.

Voetballers die hun mond met een hand bedekken om discriminerend gedrag te verbergen, krijgen op het WK rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB heeft die maatregel ingevoerd tijdens een vergadering van de FIFA in Vancouver. Dat meldt de FIFA.

De maatregel volgt onder meer na het racisme-incident in februari in de wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid in de Champions League. Op beelden was te zien dat Benfica-speler Gianluca Prestianni zijn mond bedekte toen hij Vinícius Júnior van Real Madrid toesprak. Prestianni en zijn club Benfica ontkenden. Maar de ethische en disciplinaire commissie van de UEFA concludeerde dat de Argentijnse speler zich schuldig maakte aan discriminatie en schorste hem voor zes duels, waarvan drie voorwaardelijk.

Gekeken naar Afrika Cup

Een tweede nieuwe spelregel is dat spelers die het veld verlaten uit protest tegen een beslissing van de scheidsrechter ook rood krijgen. Dat geldt ook voor trainers of andere stafleden die spelers daartoe aanzetten. Die beslissing is genomen na een incident in de finale van de Afrika Cup, begin dit jaar. De Senegalese bondscoach Pape Bouna Thiaw haalde in blessuretijd zijn spelers van het veld uit protest tegen een aan Marokko toegekende strafschop.

Het Nederlands elftal speelt op het WK voetbal in de groepsfase tegen Japan, Zweden en Tunesië. Dat doet bondscoach Ronald Koeman zonder twee zekere selectieleden. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) en Jerdy Schouten (PSV) raakten de afgelopen weken dusdanig geblesseerd dat ze het WK moeten missen.