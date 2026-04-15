FC Barcelona kan het totaal niet verkroppen dat ze zijn uitgeschakeld in de Champions League. Eerder haalde aanvaller Raphinha al hard uit naar de arbitrage, en nu is het de beurt aan voorzitter Joan Laporta. Hij is zelfs van plan om serieuze stappen te ondernemen tegen de UEFA.

Boze Laporta

Nadat in de heenwedstrijd een - in de ogen van Barcelona - terechte strafschop na een handsbal door hun neus was geboord, is de maat van dinsdagavond helemaal vol. "Ten eerste wil ik onze tegenstander feliciteren. Maar zowel de scheidsrechter als de VAR was gisteren een schande", begint voorzitter Laporta zijn relaas tegen El Chiringuito.

"Het is werkelijk waar niet uit te staan wat de arbitrage allemaal deed", vervolgt de 63-jarige Laporta. "In de heenwedstrijd werd ons een geldige strafschop ontnomen, maar kreeg Pau Cubarsí wel een rode kaart. Terwijl dat alleen geel had moeten zijn." Door die beslissing verloren de Catalanen in eigen huis met 2-0 van Atlético, waarna ze die achterstand in de return niet meer recht konden zetten.

'Dit is een schande'

Bovendien meent de voorzitter dat er ook in de terugwedstrijd sprake was van een arbitrale dwaling. "De scheidsrechter gaf García terecht geel, maar de VAR liet hem van gedachten veranderen." Daarbovenop kwam ook nog eens de afgekeurde goal van Ferran Torres en de pijnlijke botsing van Fermin Lopez met Atlético-keeper Juan Musso. "En er werd een zware overtreding gemaakt op Fermín López. Hij heeft een grote snee in zijn gezicht, maar dat was niet eens een kaart", stelt Laporta.

Daardoor is de club voornemens om serieuze stappen te ondernemen. "We hebben gevraagd waarom dit is gebeurd. Maar we gaan nu opnieuw een klacht indienen. Want dit is een schande en onacceptabel", lichtte de voorzitter daarover toe.

"Wie zegt dat FC Barcelona een speciale behandeling krijgt van scheidsrechters, is schaamteloos. De mensen hoeven alleen maar naar deze Champions League-wedstrijd te kijken. De arbitrage heeft een grote impact gehad. Het is een schande", besluit Laporta, die zich dus geen goede verliezer toont.

➡️"Lo de Olmo era penalti, agresión a Fermín, no era roja a Eric García, el gol anulado de Ferran era gol..." — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 15, 2026

Kampioenschap

De focus van FC Barcelona kan nu op het binnenhalen van het kampioenschap in Spanje. De formatie van trainer Hansi Flick heeft een voorsprong van negen punten op achtervolger Real Madrid. Met nog zeven competitiewedstrijden te gaan, lijkt dat wel goed te komen voor de Catalaanse grootmacht.