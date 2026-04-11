Topvoetballer Frenkie de Jong heeft eindelijk weer minuten gemaakt. Bij FC Barcelona tegen Espanyol werd hij in de slotfase in het veld gebracht, bij een stand van 2-1. Het werd uiteindelijk 4-1, waarbij de laatste goal van Marcus Rashford tot stand kwam via een assist van de Oranje-international.

De Jong liep eind februari op de training een hamstringblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. De middenvelder miste ook de laatste twee interlands van Oranje tegen Noorwegen en Ecuador.

La Liga

Zijn terugkeer betekent dat De Jong op tijd fit is voor de beslissende fase van de Spaanse competitie. FC Barcelona is door de zege in de derby tegen Espanyol verder uitgelopen op rivaal Real Madrid. Barcelona staat door de zege op 79 punten. Dat zijn 9 punten meer dan Real, dat vrijdagavond in eigen huis niet verder kwam dan 1-1 tegen Girona. Er volgen nog negen speelronden in La Liga.

In de kwartfinale van de Champions League moet Barcelona dinsdag een 2-0-achterstand goedmaken tegen Atlético Madrid. Real Madrid speelt woensdag tegen Bayern München, dat de eerste wedstrijd in Spanje won met 2-1.

Niet in basis

Trainer Hansi Flick vond dat De Jong klaar was om te worden opgenomen in de wedstrijdselectie voor het thuisduel met stadgenoot Espanyol. De Jong stond dus niet in het basiselftal. Flick koos voor een middenveld met Pedri, Eric García en Fermín.

Barcelona begon in Camp Nou met de van een hamstringblessure herstelde De Jong op de bank. Uit een corner van Lamine Yamal kon Ferran Torres in de negende minuut ongehinderd inkoppen. Een kwartier later stuurde Yamal Torres goed weg en die schoot in de verre linkerhoek de 2-0 binnen.

Pol Lozano bracht in de tweede helft met een treffer uit de rebound de spanning terug. Nadat De Jong in de ploeg was gekomen, werd Yamal met een dieptepass weggestuurd. Hij omspeelde de uitgekomen keeper Marko Dmitrović en schoot binnen. Kort daarop gaf De Jong bij het doel voor op Marcus Rashford die de bal met een volley in het doel werkte.

WK voetbal

Twee jaar geleden liep De Jong het EK in Duitsland mis door een blessure. Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint op 11 juni. Oranje treedt drie dagen later aan tegen Japan. Afgelopen weekend zag Koeman nog een middenvelder uitvallen met een blessure. PSV'er Jerdy Schouten scheurde zijn kruisband in duel met FC Utrecht en zal niet op tijd hersteld zijn voor het eindtoernooi.