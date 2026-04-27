Jack Grealish staat natuurlijk bekend als een levensgenieter pur sang en schuwt het ook zeker niet om zich af en toe eens lekker uit te leven. Op dit moment is de aanvaller geblesseerd, maar dat weerhoudt hem er niet van om wat gezelligs te doen met vrienden. Maar misschien heeft Grealish het wel net iets té bont gemaakt.

De carrière van Jack Grealish gaat de laatste jaren steeds wat minder goed. De international van Engeland, die ooit nog voor ruim 117 miljoen euro werd overgenomen door Manchester City, speelt inmiddels bij Everton. Dit seizoen komt hij niet meer in actie vanwege een slepende voetblessure. Dus besloot Grealish maar om eens een gezellig middag te hebben met een clubje vrienden. Misschien was het wel iets te gezellig.

Roes uitslapen

Verschillende media in het Verenigd Koninkrijk delen namelijk massaal een zeer opvallende foto van de behendige buitenspeler. De 30-jarige Grealish was met zijn maten aan het genieten van het zonnetje, en daar kon een alcoholische versnapering natuurlijk niet bij ontbreken. Het lijkt echter alsof de 39-voudig international van The Three Lions iets te diep in het glaasje heeft gekeken. De Britse pers maakt zich zelfs zorgen over zijn gesteldheid.

De foto's tonen Grealish immers totaal uitgeblust. Hij is dronken in slaap gevallen op een terras in Manchester. De vele cocktailglazen en drankflessen op tafel onthullen dat de Engelsman ogenschijnlijk zijn roes aan het uitslapen is. Het is in ieder geval een nieuw hoofdstuk in het toch al vrij grote boek over de opmerkelijke uitstapjes van Grealish.

Grealish eerder in opsrpaak

Hij staat dan ook bekend als een echte levensgenieter die niet vies is van een drankje op zijn tijd. Dat leidde in 2020 al tot een veroordeling wegens het rijden onder invloed, waarover hij toen in opspraak kwam. Verder is Grealish ook al eens betrapt toen hij met ruim 160 kilometer per uur aan het scheuren was in zijn dure sportauto.

Het zal voor Grealish waarschijnlijk een manier zijn geweest om de pijn in zijn voet wat te verlichten. Ook die blessure kwam op een vervelend moment voor de Brit. Hij was deze jaargang juist eindelijk weer bezig aan een goed seizoen namens Everton. The Toffees huren hem dit jaar van Manchester City en kunnen hem voor zo'n vijftig miljoen euro definitief overnemen. Of Everton daar nog oren naar heeft, na zijn nieuwe dronken uitstapje, is nog maar de vraag.