Engelse topvoetbalster Missy Bo Kearns heeft een verschrikkelijke periode achter de rug. De 24-jarige Kearns belandde in het ziekenhuis na een miskraam en een levensbedreigende infectie. Ze vertelt ruim een maand later openhartig over de zware tijd. "Mijn hele leven veranderde in één klap", zegt Kearns.

Kearns en haar partner Liam Walsh maakten begin maart bekend dat ze een kindje verwachtten, maar op 18 maart voelde Kearns zich plotseling erg slecht op het trainingscomplex van Aston Villa. Daar klopte ze aan bij clubarts Jodie Blackadder-Weinstein. "Het was de grootste shock van mijn leven. Ik dacht dat het een zwangerschapssymptoom was, maar de dokter nam mijn temperatuur op... Die was 42 graden, maar ik trilde van de kou...", vertelt Kearns tegen ITV.

Enorm slecht nieuws

In het ziekenhuis kregen Kearns en Walsh vrijwel meteen het slechte nieuws te horen. "Daar kwamen we er vrij snel achter dat we de baby hadden verloren en dat ik sepsis had", doelt Kearns op een levensgevaarlijke reactie van het lichaam op een infectie, waarbij het immuunsysteem zo heftig reageert dat organen en weefsels beschadigd kunnen raken. "Het was een shock, want ik had letterlijk een uur daarvoor nog pilates en fitness gedaan, en mijn hele leven veranderde in één klap."

Kearns is achteraf vooral dankbaar dat de clubarts haar direct naar het ziekenhuis stuurde. "Eigenlijk heb ik helemaal geen moment gedacht aan het feit dat ik sepsis had. Ik dacht alleen maar: ik ben mijn kind kwijt", vervolgt Kearns.

'Hel in het ziekenhuis'

Volgens de Engelse topvoetbalster was het een heel heftige periode in het ziekenhuis. "We hebben met z'n tweeën vier dagen lang een hel doorgemaakt. Ik denk dat we ons nu pas realiseren hoeveel we hebben meegemaakt", zegt Kearns een kleine maand later. "Ik ben zo dankbaar voor de artsen hier in Villa, want als ik die dag thuis was geweest... Dan had mijn moeder waarschijnlijk gezegd: oh, je bent grieperig, ga maar slapen. Maar ze hebben waarschijnlijk mijn leven gered..."

Kearns is naar het trainingscomplex van Villa geweest om haar teamgenoten te bezoeken en aan haar conditie te werken, maar ze zei dat ze nog steeds worstelt met het mentale trauma. "Ik kan niet zeggen dat ik er helemaal bovenop ben... Er zijn dagen zoals vandaag waarop ik me goed voel, maar soms ben ik ook de hele dag van streek. Dat gevoel komt en gaat in golven, vooral als we bepaalde zaken moeten regelen", besluit Kearns.