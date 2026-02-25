Real Madrid heeft de beladen return in de Champions League met 2-1 gewonnen van Benfica. De Madrilenen wonnen uitgerekend door een goal van Vinicius Junior en bekeren dus door. Ook titelhouder Paris Saint-Germain en Atalanta drongen door tot de volgende ronde.

De meeste ogen waren woensdag gericht op de return tussen Real Madrid en Benfica nadat Gianluca Prestianni tijdens de heenwedstrijd werd beschuldigd van racisme richting Vinicius Junior, die toen de enige goal maakte. De Argentijnse aanvaller van de Portugese topclub werd daarop voorlopig geschorst door de UEFA en kon daardoor na een afgewezen protest niet meedoen in Madrid.

Vinicius beslist beladen duel

Desondanks nam Benfica, waar hoofdcoach José Mourinho door een rode kaart vanaf de tribunes moest toekijken, na een kwartier verrassend de leiding in het Bernabeu via Rafa Silva en daarmee was de stand over twee duels gelijk. Lang konden ze daar niet van genieten, want twee minuten later schoot Aurelien Tchoameni alweer de gelijkmaker binnen.

Die 1-1 stand bleef wel lang op het bord staan, maar daar bleef het niet bij. Uitgerekend Vinicius schoot tien minuten voor tijd de 2-1 binnen en daarmee was het tweeluik tussen beide teams beslist.

Titelhouder PSG profiteert opnieuw van rode kaart

PSG had het vorige week heel zwaar op bezoek bij AS Monaco, maar ondanks een 2-0 achterstand won het toch nog met 3-2. Dat had het mede te danken aan rode kaart voor de tegenstander. In Parijs had de titelhouder het opnieuw erg zwaar, maar wederom bracht een rode kaart voor Monaco uitkomst.

Monaco nam op slag van rust de leiding via Maghnes Akliouche en dat betekende dat het over twee duels 3-3 stond. Een stunt leek in de maak, maar nadat Mamadou Coulibaly van de bezoekers na rust in vier minuten tijd twee keer geel kreeg, besliste PSG het tweeluik razendsnel. Via Marquinhos en Kvicha Kvaratskhelia kwam de regerend kampioen op 2-1. Jordan Teze schoot in de extra tijd nog de 2-2 binnen namens het tiental van Monaco, maar die treffer kwam te laat.

Dortmund geeft voorsprong volledig weg

Atalanta zorgde voor een geweldige comeback door de 2-0 nederlaag van vorige week bij Borussia Dortmund weg te poetsen. Gianluca Scamacca (ex-PEC Zwolle), Davide Zappacosta en Mario Pasalic zetten de Italianen op 3-0 en een virtueel plekje in de achtste finales. Karim Adeyemi leek namens de bezoekers een kwartier voor tijd alsnog een verlenging af te dwingen, maar in de blessuretijd sloeg Atalanta alsnog toe. Lazar Samardzic schoot in de 98e minuut uit een strafschop de bevrijdende 4-1 binnen.

