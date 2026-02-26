Benfica-coach José Mourinho was woensdagavond tijdens het Champions League-duel van zijn ploeg tegen Real Madrid nergens te bekennen. De Portugese oefenmeester was geschorst en werd daarom verwacht op een speciale plek op de perstribune, maar hij besloot het anders aan te pakken.

In de heenwedstrijd kreeg Mourinho rood, waardoor hij voor de return geschorst was. Geschorste trainers hoeven de dag voor de wedstrijd niet per se de pers te woord te staan, al gebeurt dat meestal wel, en daarom liet de Portugees dat over aan zijn assistent João Tralhão.

Speciale plek

Woensdag werd gemeld dat Real Madrid voor Mourinho tijdens de wedstrijd een aparte plek op de perstribune had vrijgehouden. Op die gereserveerde plek, ‘Box 6’, zat FC Barcelona-trainer Hansi Flick eerder al tijdens El Clásico.

Mourinho liet zich daar echter niet zien, zo melden zowel MARCA als A Bola. Volgens die laatste krant 'hield hij iedereen voor de gek'. Ruim dertig journalisten stonden klaar om een glimp van hem op te vangen, maar Mourinho besloot de spelersbus van Benfica niet eens te verlaten.

Toen tientallen reporters vervolgens de leeg gebleven stoel in het stadion begonnen te filmen, greep de UEFA in en werd het volgens A Bola bijna surrealistisch: journalisten kregen te horen dat ze die plek, waar Mourinho uiteindelijk nooit heeft gezeten, niet meer mochten filmen.

Uitgeschakeld

Vanuit de bus zag Mourinho hoe zijn ploeg uit de Champions League werd geknikkerd. Waar in het heenduel Benfica met 1-0 verloor, bleken de Madrilenen ook in de return te sterk. De Portugezen kwamen na een kwartier nog wel verrassend op voorsprong, maar long konden ze daar niet van genieten, want twee minuten later schoot Aurelien Tchouameni alweer de gelijkmaker binnen.

Die 1-1 bleef lange tijd op het scorebord staan, maar het duel kreeg alsnog een beslissende wending. Vinícius maakte tien minuten voor tijd de 2-1, waarmee het tweeluik definitief in het voordeel van Real Madrid werd beslist.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.