Arne Slot heeft met Liverpool het Champions League-ticket veiliggesteld. De ploeg bleef zondagmiddag steken op een 1-1 gelijkspel tegen Brentford, maar dat was genoeg om de vijfde plaats vast te houden. Na afloop kreeg de Nederlandse trainer de nodige kritiek van de Britse media.

Zondagmiddag speelde Liverpool de laatste wedstrijd van het seizoen. In de tweede helft kwam de ploeg op voorsprong tegen Brentford dankzij een doelpunt van Curtis Jones. Uiteindelijk speelde de mannen van Slot toch gelijk met 1-1. "Het was een teleurstellend seizoen voor de regerend landskampioen van de Premier League. Ook op deze emotionele middag slaagde Liverpool er niet in een voorsprong vast te houden", zo schrijft de BBC na afloop van het duel.

Mohammed Salah

Daarnaast behandelde het medium de keuze van Slot om de afzwaaiende Mohamed Salah in de basiself te zetten. Onlangs had de Egyptenaar namelijk een harde boodschap voor de voormalig Feyenoord-trainer. "Slot koos ervoor om Salah in de basis te laten starten, ondanks de ophef rond een socialmediabericht van de Egyptenaar na de nederlaag tegen Aston Villa negen dagen eerder. In dat bericht leek Salah kritiek te uiten op de trainer."

Ook The Guardian besprak de keuze van de Nederlandse oefenmeester om Salah te laten starten. "Voor Arne Slot was er geen sprake van om Mohamed Salah te straffen voor zijn recente publieke kritiek door hem op de bank te zetten, zeker niet nu Champions League-voetbal nog op het spel stond."

Ondermaats

The Liverpool Echo, dat na iedere wedstrijd rapportcijfers uitdeelt aan de spelers en de trainer, was bijzonder kritisch op Slot. Het medium gaf de Nederlander een 5, een cijfer dat staat voor een ondermaatse prestatie.

"Deze slaapverwekkende wedstrijd was typerend voor een seizoen om snel te vergeten", zo begon het medium. "Slot zal weten dat het volgende seizoen direct goed moet beginnen, zeker na een belangrijke transferzomer. Zo niet, dan zou zijn periode bij Liverpool zomaar van korte duur kunnen zijn."

Toch was er een lichtpuntje volgens The Liverpool Echo. "Liverpool heeft zich verzekerd van Champions League-voetbal, wat een klein compliment verdient, maar dat was in augustus eigenlijk al het absolute minimumdoel."

