Voetballiefhebbers kunnen hun geluk niet op dinsdagavond. Paris Saint-Germain en Bayern München, misschien wel de beste ploegen van dit moment, gaan met elkaar de strijd aan in de Champions League. Ze spelen in Parijs de eerste halve finale. Volg het duel PSG - Bayern München in dit artikel live.

De scheidsrechter voor het duel is de Zwitser Sandro Schärer. Hij krijgt een volledig Spaanse ploeg aan rest-arbitrage om zich heen. Carlos del Cerro Grande is de VAR en heeft naast zich voor het scherm landgenoot Guillermo Cuadra Fernandez. Op het veld zijn Angel Nevado en Guadalipe Porras Ayuso de grensrechters. Vierde official is Jesus Gil Manzano. Volg hieronder de wedstrijd.

PSG staat voor het derde jaar op rij in de halve finales. Vorig jaar kwam de langverwachte droom uit, door de cup met de grote oren overtuigend te winnen. Nota bene in München walste de Franse topploeg over Inter heen: 5-0. Ook dit jaar is Paris weer lekker op dreef in de Champions League. Monaco (5-4 over twee wedstrijden), Chelsea (8-2) en Liverpool (4-0) werden over de knie gelegd.

Tegenstander Bayern München werd tweede in de competitiefase en mocht zodoende de tussenronde overslaan. De Duitsers maakten Atalanta een kopje kleiner (10-2 over twee wedstrijden) en rekenden in een zinderend tweeluik af met Real Madrid in de kwartfinales. In Spanje werd het 2-1 voor Bayern München. In de Allianz Arena werd het 4-3 nadat het lange tijd 2-3 stond voor Real Madrid.

Dus staan PSG en Bayern München tegenover elkaar in de halve finales van de Champions League. Eerder dit jaar werd dat duel al eens gespeeld in het Parc des Princes, toen in de competitiefase. De Duitsers gingen er toen met een 2-1 zege vandoor. Luis Diaz maakte toen twee goals én kreeg rood. Verder dan een aansluitingstreffer van João Neves kwam PSG niet. Een mentaal voordeel voor de Duitsers dus.

Van de laatste acht officiële ontmoetingen won Bayern er zes, waaronder de Champions League-finale van 2020. In het coronajaar konden spelers als Neymar en Kylian Mbappé geen geschiedenis schrijven met de ploeg uit Parijs. De enige goal werd gemaakt door een speler die geboren werd in de Franse hoofdstad: Kingsley Coman. Ook onderling is Bayern Paris dus al een tijdje de baas.

Paris Saint-Germain tegen Bayern München is dinsdagavond live te zien op Ziggo Sport. Daar is dus een abonnement voor nodig. Het duel begint om 21.00 uur, met een uitgebreide voorbeschouwing vanaf 20.00 uur.