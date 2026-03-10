De achtste finales van de Champions League gaan dinsdag van start met een duel tussen Galatasaray en Liverpool. In Turkije is er voor de Nederlandse voetballiefhebber direct genoeg te genieten, want er verschijnen veel landgenoten op én naast het veld. Volg het duel hier live.

Voor Liverpool-coach Arne Slot is het een bijzonder duel, want hij zit voor de honderdste keer op de bank The Reds. Hij kiest in zijn jubileumduel voor twee Nederlanders in de basis: Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch. Cody Gakpo en Jeremie Frimpong beginnen op de bank. Bij Galatasaray staat er met Noa Lang ook een Nederlander op het veld.

Liverpool begon sterk aan het duel, maar toch kwam het al heel snel op achterstand. Mario Lemina kopte in de zevende minuut raak uit een hoekschop en zette daarmee het stadion in vuur en vlam.

Galatasaray stuntte bij vorige ontmoeting

Liverpool is gewaarschuwd, want eerder dit seizoen zag Slot zijn team al verliezen in Istanboel. Beide teams kwamen elkaar in de hoofdfase ook al tegen en toen trok Galatasaray aan het langste eind. De Turkse topclub won dankzij een rake strafschop van spits Victor Osimhen na een kwartier.

Ondanks dat resultaat wist Liverpool uiteindelijk als derde te eindigen en daarmee plaatste het zich rechtstreeks voor de achtste finales. Galatasaray eindigde als twintigste en moest daardoor nog een tussenronde spelen. Daarin rekende het na twee spectaculaire duels af met Juventus. In eigen huis werd met 5-2 gewonnen en in Turijn ging het ondanks een 3-2 nederlaag na verlenging door.

Mogelijke kwartfinale tegen titelhouder

Liverpool en Galatasaray treffen elkaar op woensdag 18 maart nogmaals tijdens de return op Anfield. De winnaar van het tweeluik neemt het in de kwartfinales op tegen titelhouder Paris Saint-Germain of Chelsea.