Manchester United heeft in de Premier League maandagavond de derde thuisnederlaag van het seizoen geleden. Tegen Leeds United werd het 1- en dat had mede te maken met rood voor voormalig Ajax-speler Lisandro Martinez.

De ploeg van trainer Michael Carrick kwam met tien man te staan nadat Lisandro Martínez (ex-Ajax) aan de haren trok van Dominic Calvert-Lewin.

Al na vijf minuten kwamen de bezoekers uit Leeds op voorsprong door een doelpunt van Noah Okafor. De Zwitserse international scoorde in de 29e minuut opnieuw met een van richting veranderd schot.

Rood

Na een klein uur spelen kreeg Martínez na ingrijpen van de VAR rood voor het incident met Calvert-Lewin. Met tien man scoorde Casemiro, die na afloop van dit seizoen vertrekt uit Manchester, nog met een kopbal voor United. De thuisploeg kwam nog dicht bij de gelijkmaker, maar moest genoegen nemen met een nederlaag van 2-1.

Stand

Manchester United staat na 32 speelrondes op de derde plaats met 55 punten, evenveel als Aston Villa. Leeds staat vijftiende met 36 punten, 6 punten boven de degradatiestreep.

Met het oog op volgend seizoen is het contract van Harrry Maguire eerder in april verlengd. De 33-jarige verdediger heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2027, met een optie voor nog een jaar.

Ambitie

Maguire maakte in augustus 2019 voor 90 miljoen euro de overstap van Leicester City naar Manchester United en speelde sindsdien 266 wedstrijden. "Je voelt de ambitie en het potentieel van deze veelbelovende selectie. De vastberadenheid binnen de hele club om te strijden voor grote prijzen is voor iedereen duidelijk zichtbaar. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze beste momenten nog voor ons liggen", aldus Maguire.

Matthijs de Ligt

De rentree van Matthijs de Ligt bij Manchester United laat nog steeds op zich wachten. "Hij werkt erg hard om terug te komen, maar hij is nog niet ver genoeg", zei trainer Michael Carrick in februari. Sindsdien kwam hij nog niet in actie.

De 26-jarige De Ligt heeft een rugblessure en kwam begin december voor het laatst in actie voor United. Hij wil komende zomer graag met het Nederlands elftal naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.