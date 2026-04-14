Memphis Depay krijgt extra hulp van een oude bekende om te herstellen van een slepende blessure. Zijn club Corinthians doet er alles aan om de Nederlandse aanvaller klaar te stomen voor de komende maanden en steekt daarmee ook een helpende hand uit naar bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal.

De 32-jarige Memphis deed op 23 maart voor het laatst mee bij zijn Braziliaanse club en viel toen geblesseerd uit na 22 minuten tegen Flamengo. Sindsdien miste hij al vier duels in de Serie A en de Copa Libertadores. Zijn blessure gooide ook roet in het eten van de afgelopen interlandperiode van Oranje, die Memphis ook moest missen.

Oude bekende

Om zijn herstel te versnellen heeft Corinthians nu een oude bekende aangenomen om specifiek tot dienst van de Nederlandse spits en grootverdiener bij de club te zijn. De Spaanse fysiotherapeut Fermín Valera Garrido, met wie Memphis in het verleden bij andere blessures ook al samenwerkte, sluit per direct aan bij de medische staf.

Waarschuwing richting Memphis Depay

Memphis moet de komende weken snel grote stappen zetten, want Koeman sprak al een waarschuwing uit richting het WK voetbal dat in juni begint in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hij wil alleen een topfitte Memphis meenemen, ondanks zijn staat als topscorer aller tijden. Een zelfde scenario zoals bij het vorige EK in Duitsland, waarin Memphis niet fit was, wil hij voorkomen.

Veel keuze voorin

Daardoor probeerde Koeman in de interlands tegen WK-gangers Noorwegen (2-1 winst) en Ecuador (1-1) verschillende opties in de spits uit. Donyell Malen en Brian Brobbey kregen de kans en speelden wisselvallige duels. Met ook nog Wout Weghorst als pinchhitter op de bank en Emmanuel Emegha op de terugweg van een blessure, is de keuze 'reuze' voor Koeman en zijn staf.

In de problemen

Memphis kwam vlak na het oplopen van zijn blessure nog in de problemen in Brazilië. Hij zat op de bank op zijn telefoon en dat is in de competitie aldaar verboden. Hij verklaarde dat hij toen live in contact stond met de medische staf van het Nederlands elftal om zijn situatie te verklaren en hulp te zoeken.