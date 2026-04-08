Voor David Hancko duurde de Champions League-kraker met Atletico Madrid op bezoek bij FC Barcelona nog geen half uur. De Slowaakse verdediger van de Madrilenen, die bij Feyenoord doorbrak en uitgroeide tot een publiekslieveling, moest na een schrikmoment met een van pijn vertrokken gezicht van het veld. Dat was nog maar het begin van een periode vol sensatie.

Hancko sprong in zijn eigen zestienmeter om een luchtduel aan te gaan, maar kwam helemaal verkeerd neer. Hij verstapte zich lelijk en ging meteen kermend naar de grond in de 25ste minuut. Hij sloeg zijn handen voor zijn gezicht en bleef op het gras liggen. De schrik bij de commentator van Ziggo Sport zat er goed in. "Dit ziet er niet goed uit, alsof hij op een pot punaises valt", omschrijft de commentator het incident.

Vroege wissel

De medische staf snelde naar de ex-aanvoerder van Feyenoord en ging met zijn enkel aan de slag. Hancko kon op eigen gelegenheid opstaan, maar hinkte met veel pijn naar de kant. Enkele minuten later werd duidelijk dat zijn wedstrijd er op zat en hij gewisseld moest worden voor verdediger Marc Pubill. Een aderlating voor trainer Diego Simeone, die vlak voor rust vervolgens wel een enorme meevaller kreeg.

Rode kaart FC Barcelona na ingreep VAR

De Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs besloot geel te geven aan Barcelona-verdediger Cubarsi, terwijl hij de doorgebroken aanvaller Julian Alvarez neerhaalde. Gelukkig was er de VAR om hem tot de orde te roepen. Na het bestuderen van de beelden besloot Kovacs de jonge verdediger van de thuisploeg alsnog van het veld te sturen met een directe rode kaart. Uit de vrije trap schoot Alvarez keihard raak voor de 0-1.