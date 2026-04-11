Michel Vlap maakte vorig jaar zomer de overstap van FC Twente naar Al-Ahli in Qatar. Daar heeft de voetballer nu te maken met de oorlog die heerst in het Midden-Oosten. Zelf heeft Vlap daar weinig last van, maar zijn kinderen en vrouw wonen wel weer in Nederland.

Vlap is een vaste basisspeler bij Al-Ahli en ondanks de oorlog in het Midden-Oosten gaat de competitie in Qatar gewoon door. De aanvallende middenvelder maakte in 2025 transfervrij de overstap naar Al-Ahli en speelde eerder in zijn carrière voor clubs als Anderlecht, Heerenveen en Arminia Bielefeld. Vlap was vrijdag aanwezig bij de wedstrijd van zijn oude club FC Twente. De Tukkers wonnen de wedstrijd met 2-1 van FC Volendam.

'Ik voel me wel veilig'

Tegenover ESPN vertelt Vlap over wat hij in Qatar meekrijgt van de huidige oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. "Het is natuurlijk geen fijne situatie, laten we daar eerlijk over zijn. Je merkt er wel veel van, maar gelukkig voel ik me op dit moment wel veilig. Dat is het belangrijkste. Uiteindelijk kies ik er wel voor dat mijn vrouw en kinderen in Nederland zijn. Ik heb gewoon wedstrijden daar en als het veilig voelt, dan is het goed."

Vlap en zijn gezin besloten dus wel dat zijn vrouw met kinderen terug naar Nederland ging. De voetballer denkt er echter nog niet aan om Qatar te ontvluchten. "Als het echt veel erger gaat worden en ik voel me daar niet meer prettig, dan ga je kijken wat je gaat doen. Maar ik voel me nu hartstikke goed en ik ben gewoon gelukkig. Maar het is natuurlijk geen ideale situatie."

Beeldvorming in Nederland

De 28-jarige Vlap vindt ook dat de beeldvorming in Nederland niet echt overeenkomt met wat er daadwerkelijk in het Midden-Oosten gebeurd. "Als je het nieuws in Nederland leest, dan is het wel heel heftig. Alleen als je daar zelf zit, dan voel je dat totaal niet. Het is gewoon rustig, mensen zijn gewoon op straat. Restaurants zijn gewoon open. Iedereen leeft daar gewoon normaal en ik voel me goed daar."