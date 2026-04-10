De wereld van internationals van Indonesië, Kaapverdië en Suriname in Nederland stond de afgelopen weken flink op zijn kop. Ook NEC-aanvoerder Tjaronn Chery werd geraakt door de zogeheten paspoortgate, waardoor hij plots geen werkvergunning meer bleek te hebben. De middenvelder erkent dat de situatie hem en zijn familie behoorlijk heeft beziggehouden.

De aanleiding voor de paspoortgate in de Eredivisie was het meespelen van Go Ahead Eagles-verdediger Dean James in het duel met NAC Breda (6-0). De geboren Leidenaar had formeel geen werkvergunning in Nederland, omdat hij in 2025 de Indonesische voetbalnationaliteit aannam. Daardoor ontstond onrust in het Nederlandse voetbal, omdat meerdere spelers mogelijk met dezelfde regels te maken kregen. Ook Chery hoorde daarbij. "Ik heb het een beetje langs me heen laten lopen", vertelt hij tegen Sportnieuws.nl.

'Dat was niet netjes

"Natuurlijk heb ik het thuis wel met de familie besproken. Alleen, uiteindelijk heb ik met NEC en de advocaten gepraat over de hele kwestie. Eerlijk gezegd heb ik er weinig verstand van, maar uiteindelijk is het goed geregeld. Laten we ons maar focussen op het voetbal", vervolgt de NEC’er.

Toch erkent hij dat het impact had. "Ik heb zelf überhaupt weinig stress, maar ik merkte wel dat mijn familie zich er zorgen over maakte. Het was niet netjes van de collega-clubs, maar uiteindelijk moeten we ermee dealen. Hopelijk komt alles snel goed", zegt Chery, die inmiddels, net als alle anderen, weer speelgerechtigd is.

Gestopt als international

Voor Chery speelde er daarnaast nog iets anders: zijn beslissing om te stoppen als international van Suriname. "Eigenlijk had ik twee jaar geleden al besloten om te stoppen, omdat ik mij wilde focussen op mijn team en fit wilde blijven zolang ik kan", vervolgt de 37-jarige middenvelder. "Uiteindelijk heb ik met de bondscoach gesproken toentertijd om te kijken of ik nog mijn steentje wilde bijdragen voor het WK."

Suriname kwam dicht bij plaatsing, maar strandde uiteindelijk in de play-offs tegen Bolivia. "Het was mijn droom om met Suriname naar het WK te gaan, maar helaas is dat niet gelukt. Wij waren vol geloof dat we het zouden kunnen halen. Alleen jammer genoeg heeft het niet zo mogen zijn. Het heeft me wel wat pijn gedaan, maar je moet verder", besluit Chery.