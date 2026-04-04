Arne Slot kreeg zaterdag met Liverpool een nieuwe tegenslag te verwerken. Zijn ploeg verloor met 4-0 van Manchester City in de kwartfinale van de FA Cup. Toch probeert hij na afloop positief te blijven.

De druk op Slot is enorm toegenomen na de zwaarste nederlaag van zijn team dit seizoen. The Reds werden met maar liefst 4-0 afgedroogd door Manchester City en zijn daardoor uitgeschakeld in de FA Cup. De club doet nu qua prijzen alleen nog mee in de Champions League. Liverpool staat vijfde in de Premier League.

Toch probeert Slot na afloop positief te blijven. “De eerste helft was redelijk gelijkwaardig", begint hij. "Met 0-2 achterstaan bij rust hielp niet echt voor ons humeur, zeker gezien het seizoen dat we doormaken. Na de pauze kwamen we met hoop het veld op om terug te komen in de wedstrijd, maar we werden meteen afgestraft en kregen nog twee goals tegen."

'Het bleven er wel vier'

"Het enige positieve was dat we er niet meer kregen, maar het bleven er wel vier”, aldus de Nederlander. "Erg teleurstellend, niet alleen de uitschakeling, maar ook de manier waarop het gebeurde en de uitslag. Weer een enorme domper voor ons."

Volgens Slot liep zijn ploeg tegen dezelfde problemen aan als in eerdere wedstrijden. "We benutten onze kansen niet. Het was een gelijkopgaande wedstrijd tot de penalty. De vorige keer dat we tegen ze speelden, scoorden ze vlak voor rust. Nu gebeurde het weer”, zei hij.

Mohamed Salah

Slot werd ook gevraagd naar Mohamed Salah, die drie kansen miste en een penalty miste: “Ik zou me niet op één speler concentreren, maar op het team", aldus de coach. "Het missen van de penalty symboliseert misschien wel onze prestaties en een groot deel van ons seizoen. Je moet doelpunten maken als je een kans wilt hebben om te winnen.”

Champions League

Volgende week neemt Liverpool het op tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinales van de Champions League. Het toernooi is de enige mogelijkheid voor Slot om nog een prijs te pakken dit seizoen, maar in de Premier League is er ook nog ergens om te strijden.

"Dit is niet ons enige doel. Daarnaast willen we ons kwalificeren voor de Champions League volgend seizoen", zegt Slot. "We hebben nog veel om voor te spelen, ondanks de vele teleurstellingen die we hebben gehad. Dat hoort erbij als voetballer en als mens. Je moet overeind blijven als de dingen niet zo positief zijn.”