Voormalig Liverpool-trainer Jurgen Klopp keerde zaterdag eenmalig om een bijzondere reden terug naar Anfield. De Duitse oefenmeester stond langs de lijn tijdens een benefietwedstrijd tussen de Liverpool Legends en Borussia Dortmund Legends.

Het leverde prachtige beelden op in de zomer van 2024: Klopp scandeerde de naam van Slot op een vol Anfield en heette zijn opvolger op die manier een warm welkom. Slot nam de functie van Klopp het seizoen daarna over. Toen de Nederlandse oefenmeester kampioen werd tijdens zijn debuutseizoen in de Premier League twijfelde hij geen seconde om op een vol Anfield de Duitse oefenmeester op dezelfde manier te eren als Klopp bij hem deed.

Zaterdag keerde Klopp na ruim anderhalf jaar terug langs de lijn op Anfield. Hij was in het verleden coach voor zowel Liverpool als Dortmund, dus stond voor een reünie met veel oude bekenden. Onder anderen Dirk Kuijt en Ryan Babel deden mee aan het duel. Klopp vierde grote successen op Anfield, waaronder de winst in de Champions League.

Good to have you back, Reds 😁 pic.twitter.com/3W4EH0yenV — Liverpool FC (@LFC) March 28, 2026

'Ryan Babel in topvorm, Dirk Kuijt viel tegen'

Volgens het Engelse Daily mail was Babel 'in topvorm' tijdens de benefietwedstrijd. Kuijt daarentegen zou zijn tegengevallen. 'Zijn invalbeurt heeft niet het gewenste effect gehad', stelt het Engelse medium. Er zouden liefst 60.000 toeschouwers aanwezig zijn geweest bij het duel op Anfield. Het duel eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Afzwaaiende Mohamed Salah

Klopp liet zich ook nog uit over het vertrek van Mohamed Salah eind dit seizoen. De Egyptenaar die jarenlang de ster was van Liverpool kent een teleurstellend seizoen, dat zelfs uitmondde in een mediarel met Arne Slot. De Duitse oefenmeester werkte zeven jaar samen met Salah en prees de Egyptische smaakmaker in gesprek met The Anfield Wrap.

"Ik hoop echt dat jullie allemaal op de laatste speeldag een glimlach op jullie gezicht hebben en blij en dankbaar zijn dat jullie deel hebben uitgemaakt van een van de meest ongelooflijke carrières die we ooit zullen meemaken", stak Klopp de loftrompet voor Salah.