Jürgen Klopp nam twee jaar geleden afscheid als trainer van Liverpool na een succesvolle periode. Arne Slot nam zijn taken over, maar de Duitser nam geen nieuwe club. Klopp heeft nu twee jaar na zijn afscheid als coach een nieuwe baan gevonden richting het aankomende WK voetbal.

Klopp maakte in 2015 de overstap van Borussia Dortmund naar Liverpool. Daar groeide de Duitser uit tot een absolute clubheld. Klopp was negen jaar lang actief bij Liverpool en stond 489 officiële wedstrijden aan het roer bij de club. De trainer loodste Liverpool naar de Premier League-titel, de Champions League en de UEFA Super Cup-winst. In 2024 kondigde Klopp echter aan dat hij de club achter zich ging laten.

De 58-jarige Klopp werd bij Liverpool vervangen door Slot, die in zijn eerste jaar als trainer direct kampioen van Engeland werd. De coach ging aan de slag bij de sporttak van Red Bull. Daar werd Klopp Global Sports directeur van de clubs die Red Bull onder zich heeft zoals RB Leipzig, Leeds United en Paris FC. Richting het WK neemt de coach echter nog een nieuwe baan in de arm.

TV-analist

Klopp keert namelijk terug als voetbalanalist op de Duitse TV. Dat is voor de oud-voetballer bekend terrein, want tijdens het WK in 2010 maakte hij nog furore als een van de belangrijkste analisten van de Duitsers. Klopp zal dit keer te zien zijn als analist bij het Duitse Magenta TV. Klopp zal daar als analist samen gaan werken met een andere bekende van het Duitse voetbal. Oud-international en Bayern München-speler Thomas Müller is nog actief voor Vancouver Whitecaps, maar ook hij zal als analist op de Duitse TV te zien zijn tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Tegenover BILD vertelt Klopp dat hij erg blij is om zijn analyses over de wedstrijden te delen met de Duitse TV-kijker. "Ik kijk er enorm naar uit om het WK te gaan volgen vanuit het perspectief als analist. "Toch weet ik ook dat dit lange toernooi zijn unieke uitdagingen heeft. Bij MagentaTV willen we mensen inpspireren met een goede mix van voetbal, expertise en entertainment."