Liverpool raakt clublegende Mohamed Salah aan het einde van het seizoen dan echt kwijt. Het vertrek van de Egyptische aanvaller speelde al langer, maar is nu officieel bekendgemaakt door Salah en de club.

"De dag is helaas gekomen. Dit is het eerste deel van mijn afscheid. Ik verlaat Liverpool aan het einde van dit seizoen", zegt de 33-jarige Salah zelf in een video die hij opgenomen heeft. Na negen jaar komt er een einde aan de iconische samenwerking tussen Liverpool en een van de beste spelers die de club ooit heeft gehad. In liefst 435 duels tot nu toe scoorde hij 255 keer en gaf hij 122 assists.

'Vertrekken is nooit makkelijk'

"Ik wil beginnen met te zeggen dat ik me nooit voor had kunnen stellen hoe belangrijk deze club, deze stad en deze fans, zouden zijn in mijn leven. Liverpool is niet alleen een voetbalclub, het is een passie", leest Salah voor vanaf een autocue. "Het is een geschiedenis, een gevoel, ik kan het niet in woorden uitdrukken. We hebben prijzen gevierd en we hebben samen geknokt in de zwaarste momenten van ons leven. Ik wil iedereen bedanken. Ik zal het nooit vergeten. Vertrekken is nooit makkelijk."

Bom barst met Arne Slot

Liverpool, getraind door de Nederlander Arne Slot, werd vorig seizoen voor het eerst in jaren weer eens kampioen van Engeland. De samenwerking met de voormalig coach van Feyenoord en AZ oogde perfect en de wereld leek aan hun voeten te liggen. Echter barstte dit seizoen de bom tussen de twee en strafte Slot de Egyptenaar zelfs met een wedstrijd buiten de selectie. Hij werd in genade aangenomen, maar zijn cijfers zijn dit seizoen verre van wat de fans van hem gewend zijn.

Dramatisch seizoen

Niet alleen Salah en Slot, maar heel Liverpool is geen schim van het kampioenselftal van vorig jaar. Ondanks honderden miljoenen aan investeringen in nieuwe spelers, dreigt Champions League-voetbal voor volgend seizoen niet veiliggesteld te gaan worden via de Premier League. Daarin staat de ploeg mijlenver achter op Arsenal en Manchester City en staat zelfs de geplaagde aartsrivaal Manchester United boven Liverpool. Salah kan er dit seizoen zelf ook weinig aan veranderen.

Prijzenkast vol

Maar de legende die Salah is geworden bij de 'Reds' gaat verder dan de laatste twee seizoenen. Hij won met de Engelse topclub twee landstitels, een Champions League, een WK voor clubs, een FA Cup, twee Carabao Cups, een UEFA Super Cup en een Community Shield. Het is nog niet bekend wat Salah na dit afscheidsseizoen gaat doen. Eerder probeerden clubs uit Saoedi-Arabië en Qatar hem al te verleiden om voor een torenhoog salaris de overstap te maken naar het Midden-Oosten.

WK voetbal

Salah hoopt met Egypte op het WK voetbal nog ver te komen. In Groep G is het land ingedeeld met België, Nieuw-Zeeland en Iran.