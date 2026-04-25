Liverpool heeft zaterdag met 3-1 gewonnen van Crystal Palace op Anfield. Een belangrijke zege in de strijd om Champions League-voetbal, maar de overwinning wordt volledig overschaduwd door de blessurezorgen rondom Mohamed Salah. De Egyptenaar greep rond het uur naar zijn hamstring en verliet het veld terwijl Anfield hem staande ovatie gaf.

De wedstrijd begon moeizaam voor Liverpool. De thuisploeg zag een penalty in de 23e minuut worden teruggedraaid na ingrijpen van de VAR, terwijl Palace ook zelf al gevaarlijk was geweest via Brennan Johnson, die een enorme kans onbenut liet door de bal op het dak van het doel te stiften. Toch wist Liverpool voor rust nog toe te slaan. Alexander Isak opende de score met een typische spitsengoal, waarna Robertson er via een snelle counter zelfs 2-0 van maakte.

Bevrijdende treffer

Na rust liep het echter niet van een leien dakje. Doelman Woodman raakte geblesseerd na een redding op Sarr, maar het spel werd niet stilgelegd. Muñoz zag zijn kans en schoot de bal in het lege doel: 2-1. Een controversiële goal, want volgens de regels had de scheidsrechter het spel moeten stilleggen. Liverpool hield de controle echter in handen en liet Palace niet meer terugkomen.

In de slotfase raakte Strand Larsen nog de paal namens Palace, maar Liverpool hield uiteindelijk stand. In de blessuretijd zette Florian Wirtz met de 3-1 de eindstand op het scorebord en bezorgde Liverpool zo de bevrijdende overwinning. Dankzij de zege klimt de ploeg van Arne Slot naar de vierde plaats in de Premier League, al staat Aston Villa op gelijke hoogte op de vijfde plek.

Blessurezorgen Salah

De zorgen rondom de mogelijke hamstringblessure van Salah overschaduwen de zege echter volledig. De 33-jarige Egyptenaar vertrekt deze zomer na negen jaar bij de club en beleeft zijn afscheidstournee op Anfield. Bij zijn wissel nam hij opvallend veel tijd om het publiek emotioneel te bedanken. Een ontroerend moment dat de vraag urgent maakt: was dit zijn laatste optreden in het shirt van Liverpool?

Het vertrek van Salah had eerder dit seizoen bijna op een nare manier plaatsgevonden. De aanvaller uitte meermaals stevige kritiek op trainer Arne Slot, die hem vervolgens even uit de selectie zette. Tijdens de Afrika Cup legden de twee het bij. Slot sprak zich nadien lovend uit: "Die honger stopt nooit. Hij zal deze club verlaten als een legende."