Liverpool speelt zaterdag in eigen huis tegen Crystal Palace op Anfield, maar de aandacht ging al vroeg naar de tribunes. In de 13e minuut hielden duizenden fans een gele kaart omhoog richting de eigenaren van de club, met daarop een duidelijke boodschap.

Het protest is een directe reactie op de beslissing van eigenaar Fenway Sports Group (FSG) om de ticketprijzen op Anfield voor het derde jaar op rij te verhogen. Supporters vrezen een totale stijging van dertien procent, vandaar dat de 13e minuut als protestmoment werd gekozen.

Massaal protest

Op de gele kaarten stond een veelzeggende tekst: 'Caution. Anfield's soul at risk.' De boodschap gaat verder dan alleen geld. Fans vrezen dat de club zijn ziel verliest door het prijsbeleid, dat lokale supporters steeds meer buitensluit.

Vijf grote supportersgroepen werkten samen om maar liefst 75.000 gele kaarten te drukken en uit te delen rondom het stadion voor aftrap. De actie volgde op eerdere protesten, waaronder een boycot van de stadionhoreca tijdens de Champions League-wedstrijd tegen PSG en een campagnebus die vrijdag rondreed bij het trainingscomplex van Liverpool.

'De prijsverhoging is absolute onzin'

De fans krijgen steun van een bekende naam. Liverpool-legende Jamie Carragher schaarde zich achter het protest. "De prijsverhoging is absolute onzin", zei hij tegenover Liverpool Echo. "Als je ziet hoeveel de club binnenhaalt aan sponsoring en tv-gelden, en je kijkt naar de salarissen die worden betaald, dan snap ik niet waarom de ticketprijzen omhoog moeten. Dit klopt gewoon niet."

Moeizaam begin

Op het veld verloopt de wedstrijd tegen Crystal Palace stroef voor Liverpool. De thuisploeg zag een penalty in de 23e minuut worden teruggedraaid na ingrijpen van de VAR, terwijl Palace eerder al gevaarlijk was via Brennan Johnson, die een enorme kans onbenut liet door de bal op het dak van het doel te stiften. Na 25 minuten staat het nog altijd 0-0 op Anfield. Ryan Gravenberch begint overigens op de bank bij de thuisploeg.