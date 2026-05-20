Er wordt al een tijdje gespeculeerd over een mogelijk afscheid van trainer Pep Guardiola bij Manchester City. Zijn ploeg speelde dinsdagavond gelijk tegen Bournemouth, waardoor Arsenal de landstitel veroverde. "De eerste persoon met wie ik moet spreken is de voorzitter", aldus de Spanjaard.

Guardiola heeft concurrent Arsenal en trainer Mikel Arteta dinsdag gefeliciteerd met de titel in de Premier League. "Felicitaties aan Arsenal, Mikel, de staf, alle spelers en fans met deze Premier League", zei hij. "Jullie verdienen het."

Guardiola slaagde er dinsdag, drie dagen na het winnen van de FA Cup met City, niet in te winnen bij Bournemouth (1-1) en kan zo in de laatste speelronde koploper Arsenal niet meer bedreigen. Voor de 'Gunners' uit Londen is het de eerste titel in de Premier League sinds 2004.

Arteta werd coach van Arsenal in 2019, nadat hij eerder assistent van Guardiola was. Arteta prees eerder zijn leermeester, die hij nu heeft verslagen. "Hij is degene die de gok met mij heeft genomen, door me als assistent aan te stellen", zei Arteta. "Daar zal ik hem altijd dankbaar voor zijn."

Vertrek

De Spaanse coach wilde de berichten uit de Engelse media van maandag dat hij aan het eind van dit seizoen vertrekt bij Manchester City dinsdag niet bevestigen. "De eerste persoon met wie ik moet spreken is de voorzitter", zei Guardiola. "We beslissen als het seizoen is afgelopen. We gaan samen zitten en praten en daarna nemen we een beslissing."

Er zou zelfs al een afscheidvideo voor de trainer zijn opgenomen. Er doken beelden op op sociale media waarin Guardiola tussen zijn gewonnen troffeeën met City liep in het stadion. Hij begon in het seizoen 2016/2017 als manager van Manchester City. Sinds zijn komst heeft hij de prijzenkast op indrukwekkende wijze gevuld met maar liefst zes landstitels, twee FA Cups, vijf League Cups, drie Community Shields, de Champions League en de UEFA Super Cup.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover