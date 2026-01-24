Met een kort berichtje heeft Memphis Depay voor een hoop onrust gezorgd. De topscorer aller tijden van Oranje hint erop dat hij een grote onthulling gaat doen. De vraag is wanneer.

De 31-jarige aanvaller speelt sinds september 2024 voor het Braziliaanse Corinthians. De afgelopen 15 maanden waren op zijn zachtst gezegd woelig te noemen. Hij boekte successen met de club (Copa do Brasil en Campeonato Paulista), maar er waren ook telkens verhalen over achterstallige betalingen en andere fricties. Zijn contract loopt tot juli 2026.

Leugens

In september 2025 plaatste Depay een woedend bericht op X. Hij was het zat dat er leugens over hem werden verspreid en dat daardoor de band tussen hem en de fans van Corinthians dreigde te verzwakken.

Hij schreef onder meer: "Ik zal jullie dit vertellen. Er zal een tijd komen dat ik over bepaalde zaken zal spreken en dat zal heel binnenkort zijn. Ik spreek rechtstreeks tot de mensen die mij bij politieke kwesties hebben betrokken en tot de mensen die voor media werken die mijn naam niet uit hun mond kunnen houden, die vol staan ​​met leugens! Ik heb het tot hier in het leven geschopt omdat ik sta voor wat goed is. Ik word beschermd door een hogere macht. Ik heb deze film al zo vaak gezien."

Zandloper

In de periode daarna bleek het voor Memphis nog niet de juiste tijd te zijn om die 'bepaalde zaken' te bespreken. Maar inmiddels lijkt de voormalig speler van onder meer PSV en Barcelona daar wel klaar voor te zijn.

…⏳ — Memphis Depay (@Memphis) January 23, 2026

Zaterdagmiddag verscheen er een mysterieus berichtje op X: "…⏳". De betekenis lijkt, wederom, dat het een kwestie van tijd is voordat hij een paar stevige onthullingen gaat doen. Hij plaatste dat zandlopertje namelijk als reactie op zijn originele bericht uit september 2025.

Salaris

Ook in december 2025 richtte Depay zijn pijlen op de leiding van Corinthians. "Er zijn bestuursleden die onzin uitkramen in de media. Ze liegen ook over mij en over mijn salaris. Ze willen dat de supporters mij gaan haten, zodat ik vertrek."

"Maar we hebben twee titels in een jaar tijd gewonnen, dus wat kunnen ze zeggen?", vervolgde een getergde Depay. "Deze mensen uit het bestuur, en ze weten precies over wie ik het heb, moeten deze mooie club met rust laten. Ga weg en ga ergens anders de boel verpesten. De fans houden van mij en ik hou van hen en ik vecht voor ze, want dat verdienen ze. Deze club moet zich doorontwikkelen en heeft structuur nodig en die wil ik brengen."