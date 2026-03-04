De pikante rel rondom Memphis Depay en Lary Simões kent een hartverscheurend einde. De Braziliaanse influencer heeft op Instagram gedeeld dat haar zwangerschap niet goed is afgelopen. Het meisje dat zij verwachtte is overleden vóór de geboorte. "Melissa, je zult nooit worden vergeten!", deelt Simões.

In een emotioneel bericht staat Simões stil bij het verlies dat zij naar eigen zeggen grotendeels in stilte heeft moeten verwerken. "Je kwam voor een moment in deze wereld, maar mijn ziel werd voor altijd getekend. Mijn lichaam was het thuis van een engeltje", schrijft ze via Instagram. "Ik was moeder, in stilte, in het heilige. Jouw aanwezigheid en jouw gezelschap maakten al deel uit van mij."

Pikante rel

De zwangerschap kwam vorig jaar in de openbaarheid, nadat Simões beweerde dat Oranje-topscorer Depay de vader zou zijn. De twee zouden elkaar eerder dat jaar hebben leren kennen in São Paulo, waar de Oranje-international zijn verjaardag vierde. In de periode daarna bleef het lange tijd stil rondom hun contact, al werd later gemeld dat Depay zich opnieuw had gemeld bij de Braziliaanse om tot een oplossing te komen.

'Vergeef me'

Simões neemt het zichzelf kwalijk dat Melissa nooit geboren gaat worden. "Niet elk moederschap bereikt onze armen en alleen wie deze pijn heeft doorgemaakt, kan begrijpen wat ik voel. Ik heb hard voor je gevochten. Vergeef me dat ik niet sterk genoeg was om je ter wereld te brengen, mijn dochter. Melissa, je zult nooit worden vergeten! En ik ben hier nog steeds, gewond, maar gedragen door de zekerheid dat ik alles kan verliezen, behalve de liefde van God, die mij vult en mij zegt dat alles een doel zal hebben, hoe moeilijk het ook is."