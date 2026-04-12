Het gaat van kwaad tot erger voor Tottenham Hotspur. De Londense club verloor zondag op bezoek bij Sunderland en zakt daarmee onder de degradatiestreep. Voor nieuwe trainer Roberto De Zerbi was het meteen een pijnlijk debuut, waarmee de degradatiezorgen in Noord-Londen verder toenemen.

Tottenham begon nog niet eens zo slecht aan de wedstrijd. In de eerste helft was er voldoende dynamiek en strijd, met af en toe een mooie combinatie. Tot grote kansen leidde het echter niet. Vlak voor rust leek Kolo Muani er nog een penalty uit te slepen, maar de VAR greep in. Uit de herhaling bleek dat de spits zelf de overtreding had gemaakt.

Sunderland dompelt Spurs verder in de problemen

In de tweede helft viel de beslissing in de 61ste minuut. Nordi Mukiele haalde uit op de rand van de zestien en zag zijn schot via de hakken van Micky van de Ven in het doel verdwijnen. Een flinke portie pech voor Spurs, maar van die klap kwamen ze niet meer terug.

Xavi Simons, afgelopen zomer voor 65 miljoen euro de duurste aankoop van de club, werd pas vijf minuten voor tijd ingebracht door De Zerbi. De Oranje-international heeft dit seizoen zijn stempel nog maar zelden kunnen drukken met slechts vijf goals en zes assists in 41 wedstrijden.

De Zerbi volgende trainer aan het roer

Door de overwinning van West Ham United zakte Tottenham verder weg naar de achttiende plaats en staat daarmee op een degradatieplek. Met nog zes wedstrijden te gaan is er geen tijd meer om te experimenteren. De Zerbi is al de derde trainer dit seizoen, na Thomas Frank en Igor Tudor, en krijgt nu de zware taak het tij te keren.

Degradatieproblemen voor Spurs

Aan de andere kant van het veld stonden met Robin Roefs op doel en Brian Brobbey in de spits twee bekende Nederlandse namen in dienst van Sunderland. De thuisploeg staat tiende in de Premier League en maakt zelfs nog kans op een plek in de Europese play-offs. Een wereld van verschil met de situatie bij Tottenham.

De situatie is des te pijnlijker omdat Tottenham vorig seizoen nog de Europa League won, ten koste van Manchester United. Trainer Ange Postecoglou werd desondanks ontslagen. Voor een club die de duurste seizoenkaarten ter wereld heeft na Arsenal, met een gemiddelde prijs van bijna duizend euro, is degradatie naar het Championship een rampscenario. Spurs speelde sinds 1950 slechts één seizoen op het tweede niveau, in 1977/1978.