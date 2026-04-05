Het Tottenham Hotspur Stadium geldt als een van de modernste voetbaltempels van Europa. Volgens Chief Technology Officer van de Londenaren, Rob Pickering, draait alles daarbij om één ding: de ultieme fanbeleving. Technologie speelt daarin een hoofdrol. "Fans willen een ervaring waarbij ze niets missen", stelt Pickering.

Waar veel clubs hun infrastructuur gaandeweg moderniseren, koos Tottenham Hotspur voor een andere aanpak: een nieuw stadion laten bouwen waarin technologie vanaf de basis is geïntegreerd. "Een van de dingen die het Tottenham Stadium zo bijzonder maakt, is dat het een van de nieuwste stadions van Europa is. Dat betekent dat we, in samenwerking met onze partners zoals HPE, de technologie en connectiviteit hebben kunnen integreren die nodig zijn om onze fans de beste ervaring te bieden", vertelt Pickering aan Sportnieuws.nl.

Die aanpak maakt volgens Pickering een wereld van verschil ten opzichte van traditionele voetbaltempels. Daar is het veel moeilijker om technologie te implementeren, omdat ze er niet voor gebouwd zijn”, licht de Australiër toe.

Meer dan alleen voetbal

Het stadion in Noord-Londen werd in 2019 geopend en is sindsdien niet alleen de thuisbasis van Tottenham Hotspur. Het complex wordt ook gebruikt voor NFL-wedstrijden, concerten, conferenties en zelfs de Formule 1-attractie F1 Drive. Juist door die veelzijdigheid moet de infrastructuur op alle fronten kloppen. "Het is ontworpen om optimaal gebruik te maken van de beste technologie van deze tijd en daardoor hebben we écht de mogelijkheid om de naadloze fanbeleving te bieden die we willen leveren."

Pickering plaatst daarbij wel een belangrijke kanttekening: fans gaat het om het voetbal en niet om allerlei randzaken. Technologie moet ondersteunen, niet overschaduwen. "Niemand wil naar een stadion gaan om aan de technologie te denken. Onze supporters zijn fan van de club. Dat is de plek waar ze komen om een voetbalervaring te krijgen. Het is een ervaring die je wilt delen met de mensen om je heen en je wil een geweldige tijd hebben. Wij willen ervoor zorgen dat niets daarvan afbreuk doet."

'Thuis kijken is de grootste concurrent'

Tegelijkertijd zijn de verwachtingen van bezoekers in de afgelopen tien jaar drastisch veranderd. "Fans van Tottenham of bijvoorbeeld Beyoncé willen een ervaring waarbij ze niets missen van wat ze thuis zouden hebben als ze naar het stadion komen. Tien jaar geleden was je al blij als je een sms'je kon ontvangen in een stadion. En vijf jaar geleden wilde je af en toe op Twitter of Facebook kunnen checken. Tegenwoordig verwachten mensen dat ze TikTok kunnen gebruiken en toegang hebben tot livestreams."

"Als je naar een stadion gaat met een slechte internetverbinding, waar je niet op sociale media kunt en niet zeker weet of je oppas je kan appen omdat de verbinding misschien niet werkt, dan bederft dat al snel het plezier." De grootste concurrent van een stadion is volgens Pickering dan ook niet een andere club, maar de bank thuis. "De concurrentie is niet of je Tottenham of een ander team support. Het draait erom of je naar het stadion of evenement komt of dat je thuis blijft, omdat dat meer voordelen biedt."

Stadion van de toekomst

Daarom probeert Tottenham elk detail van het stadionbezoek te optimaliseren. Van de infrastructuur achter de schermen tot de digitale connectiviteit in elke hoek van het stadion. "Ik denk dat alles wat we in het stadion doen, zich op de een of andere manier manifesteert voor een fan, want anders zouden we het toch niet hebben? Sommige dingen zie je misschien niet, omdat je er niet aan denkt, maar ze zijn er wel. Ik kan me geen stadion zonder een optimale connectiviteit voorstellen."

Uiteindelijk draait alles om één doel: supporters een stadionervaring geven die ze nergens anders krijgen. "Ik wil dat onze fans naar het stadion komen en de best mogelijke ervaring hebben, vanaf het moment dat ze aan de rand van het terrein aankomen tot het moment dat ze op hun stoel zitten en wanneer ze weer vertrekken. We willen dat als club zo goed mogelijk maken en mijn rol daarin is ervoor te zorgen dat het technologische gedeelte zo goed mogelijk werkt", besluit Pickering.