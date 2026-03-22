Alisha Lehmann is met haar miljoenen volgers op sociale media uitgegroeid tot misschien wel de bekendste vrouwelijke voetballer ter wereld. Toch gaat het niet alleen over haar prestaties op het veld, maar ook vaak over haar uiterlijk. In een interview met BBC Sport zegt de Zwitserse topvoetbalster dat mensen daardoor een verkeerd beeld van haar hebben.

Met bijna 16 miljoen volgers op Instagram en 11,8 miljoen op TikTok is Lehmann enorm populair op sociale media. Vorig jaar liep ze ook modeshows in Milaan, terwijl ze in Italië voetbalde. Door haar uiterlijk en online bekendheid denken mensen soms bepaalde dingen over haar. Zelf wil ze dat beeld graag veranderen, nu ze het leven in Italië heeft ingeruild voor de degradatiestrijd met Leicester City in Engeland, waar ze in januari van dit jaar naartoe transfereerde.

Bij haar transfer in januari ging het niet alleen over wat ze als voetballer kan toevoegen, maar ook veel over haar leven buiten het veld. Met dat soort geluiden had ze het vroeger niet makkelijk.

Moeite

"Toen ik jonger was, had ik daar meer moeite mee, omdat ik niet goed wist hoe ik ermee om moest gaan", zegt ze erover. "Soms was ik daar echt verdrietig over en vroeg ik aan mijn moeder of ik misschien beter kon stoppen met voetballen."

Ze vervolgde: "Voetbal is waar ik het meest van hou en waar ik de meeste tijd in heb gestoken. Ik rust goed uit, ik slaap elke middag en ik zou nooit iets doen vóór een training of wedstrijd dat invloed heeft op hoe ik speel. Het betekent heel veel voor me. Mensen weten niet hoeveel moeite ik er daadwerkelijk in steek als ze zeggen: ‘Oh, zij is geen voetballer.’"

Ondanks dat ze daar vroeger last van had, gaat het inmiddels beter met Lehmann. "Maar nu gaat het goed met me. Ik hou van mijn leven en van de mensen om me heen, en ik trek me er niet meer zoveel van aan."

Bekendheid voor het vrouwenvoetbal

Lehmann, die in Zwitserland werd geboren, heeft eerder gezegd dat ze haar grote bereik op sociale media wil gebruiken om vrouwenvoetbal bekender te maken en nieuwe fans aan te trekken. Ze plaatst zowel berichten over haar leven als over voetbal en spreekt daarmee veel verschillende volgers aan. Tegelijk zorgt dat er ook voor dat ze vaker kritiek krijgt.

"Soms is dat frustrerend", vertelt ze aan BBC Sport. "Mensen zien niet hoeveel werk ik erin steek. Ze denken dat ik alleen train en daarna naar huis ga om TikToks te maken - dat klopt niet", zo vertelt ze erover. "Ik ben heel professioneel. Ik geef altijd alles op het veld en ik wil de beste zijn. Als ik na een training mijn data bekijk en zie dat ik niet mijn beste niveau heb gehaald, loop ik extra rondes om beter te worden."

'Mooiste voetbalster ter wereld'

Alisha Lehmann geldt al jaren als de ‘mooiste voetbalster ter wereld’ en dankt die status mede aan haar bijna 16 miljoen volgers op Instagram. Toch wordt er de laatste tijd ook getwijfeld aan haar uiterlijk.