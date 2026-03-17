Noa Lang verruilde afgelopen zomer PSV voor een buitenlands avontuur, maar hij is zijn Nederlandse fans nog niet vergeten. Via Instagram doet hij een aankondiging over zijn andere carrière. Naast voetballer is de 26-jarige namelijk ook rapper.

Lang maakte in de zomer van 2025 een transfer naar Napoli, maar daar kwam hij niet uit de verf. Hij sprak over een slechte relatie met trainer Antonio Conte en maakte amper minuten bij de Italiaanse topclub.

Daarom tekende hij in januari een huurcontract bij Galatasaray. De Turkse ploeg bevalt hem een stuk beter. "Voor nu heb ik heel veel respect voor de club waar ik onder contract sta. En ik heb met bijna alle mensen binnen de club een hele goede band", zei hij over zijn nieuwe club.

Nieuw liedje

Het gaat hem in Turkije sportief weer voor de wind en dus heeft hij ook de tijd om zijn andere carrière nieuw leven in te blazen. Onder zijn artiestennaam Noano scoorde Lang al meerdere hits in Nederland, zoals Waka en Matcha Coco. Na de 1-0-overwinning op Liverpool in de Champions League vorige week hintte de aanvaller al op een nieuw liedje. “Het is wel de bedoeling dat er weer wat aankomt”, vertelde hij bij Ziggo Sport. “Hopelijk voor de zomer.”

Via Instagram geeft Lang nu een nieuw inkijkje. Daar deelt hij een filmpje waarbij op de achtergrond een teaser van het nummer te horen is. "Ik ga stupid, maar ik ben niet dom", is een stukje van de tekst die te horen is.

Galatsaray speelt woensdagavond de return tegen Liverpool in Engeland. Daarin moet de ploeg van trainer Okan Buruk een plek in de kwartfinale veiligstellen, ten koste van het team van Nederlandse coach Arne Slot.