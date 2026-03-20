Bondscoach Ronald Koeman heeft de selectie met 26 spelers bekend gemaakt voor de aankomende oefenduels van het Nederlands elftal. Oranje oefent eind maart tegen Noorwegen en Ecuador. Brian Brobbey, Justin Bijlow en ook Kees Smit zijn de opvallende namen in zijn selectie.

Dat Ronald Koeman gecharmeerd is van de AZ-middenvelder, dat wisten we allang. Maar tot nu kwam het nog niet tot een uitnodiging voor het Nederlands elftal. Kees Smit kan dus zijn debuut gaan maken. Ook is het opvallend dat Justin Bijlow er weer bij is. De doelman van Genoa maakte deze winter de overstap van Feyenoord en zit direct weer bij de selectie. De laatste keer dat hij erbij zat, was tijdens het EK in 2024. Robin Roefs van Sunderland is geblesseerd, vandaar dat er een plek vrij kwam in het keeperskorps.

Selectie van het Nederlands elftal

Keepers: Justin Bijlow, Mark Flekken, Bart Verbruggen



Verdedigers: Nathan Aké, Virgil van DIjk, Denzel Dumfries, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Jurriën Timber, Micky van de Ven, Stefan de Vrij



Middenvelders: Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten, Xavi Simons, Kees Smit, Quinten Timber, Luciano Valente



Aanvallers: Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Jeremie Frimpong, Noa Lang, Donyell Malen, Wout Weghorst

Geen Frenkie de Jong

Koeman moet het de laatste interlandperiode voor het WK doen zonder Frenkie de Jong. De sterkhouder op het middenveld liep een hamstringblessure op bij FC Barcelona. Het wereldkampioenschap moet niet in gevaar komen voor De Jong, die eenzelfde scenario als op het vorige EK wil voorkomen.

Wie er wel bij is, is Noa Lang. De aanvaller van Galatasaray viel deze week nog geblesseerd uit met een zware duimblessure. Na het Champions League-duel met Liverpool moest Lang geopereerd worden. Inmiddels is zijn hand helemaal ingepakt. Gezien zijn uitverkiezing is Lang toch fit genoeg. Namen die ontbreken zijn onder anderen Joey Veerman, Kenneth Taylor en Emmanuel Emegha.

Twee oefenduels

De ploeg van bondscoach Koeman oefent in maart tegen twee WK-gangers. Eerst wacht op vrijdag 27 maart het Noorwegen van Erling Haaland in de Johan Cruijff ArenA. De Noren zijn op het WK ingedeeld in een poule met Frankrijk, Senegal en een play-off-land. Dat wordt Irak, Bolivia of Suriname.

Ronald Koeman keert later in de week terug op bijzondere grond. Eerder deze maand werd Koeman geëerd bij PSV en kreeg hij een plek in de Walk of Fame. Daar komt hij op 31 maart voor het eerst weer terug. Oranje speelt dan in het Philips Stadion tegen Ecuador. Zij zitten bij Curaçao, Duitsland en Ivoorkust in de groep.

WK voetbal

Nederland bereidt zich tegen Noorwegen en Ecuador voor op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada aanstaande zomer. Daar trappen ze het mondiale voetbaltoernooi af op 14 juni tegen Japan, op 20 juni treft Oranje de winnaar van de play-off-ronde in Europa. Als laatst treffen ze Tunesië in de poule. Daarvoor wordt er op 3 juni nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Algerije, het land van Anis Hadj Moussa. Dat duel wordt afgewerkt in De Kuip.