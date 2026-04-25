Dies Janse maakt dit seizoen grote indruk als linksbenige centrumverdediger bij FC Groningen. De Ajax-huurling sprak deze week nog vol vertrouwen over zijn terugkeer naar Amsterdam. Maar die terugkeer is plots een stuk onzekerder geworden.

Volgens de doorgaans betrouwbare Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri is Club Brugge zeer geïnteresseerd in de sterke Zeeuw. De 19-voudig landskampioen van België zou enorm onder de indruk zijn van zijn prestaties bij Groningen en wil hem een contract aanbieden. "Hoewel de gesprekken met de makelaar van de speler al in een vergevorderd stadium zijn, is er nog geen bod gedaan aan Ajax", aldus Tavolieri.

'Ik keer terug en ga de concurrentiestrijd aan'

Het maakt de uitspraken van Janse deze week extra opvallend. Tegenover ESPN liet hij zich nog lovend uit over zijn mogelijke terugkeer. "Of ik klaar ben voor een basisplaats? Ja. Ik keer terug en ga de concurrentiestrijd aan, zo simpel is het. Hoe het hier is gegaan bij Groningen geeft veel vertrouwen om terug te gaan."

En de cijfers onderbouwen zijn zelfvertrouwen. Bij Groningen groeide Janse dit seizoen uit tot een vaste waarde in de Eredivisie. Hij won zes kilo aan spiermassa, verbeterde zijn kopduels en ontwikkelde zich ook in de opbouw van achteruit. Trainer Dick Lukkien speelde daarin een grote rol. "Hij prikkelt mij. Dan zegt hij: 'Je hebt een goede trap en inzicht, waarom gebruik je dat niet?'"

🔵⚫️ EXCL – Club Brugge are interested in Dies Janse!



🇳🇱 Blauw & Zwart have been impressed by the recent performances of the left-footed defender, who is on loan from Ajax to Groningen.



🗣️ While talks with the player’s agent are already at an advanced stage, no offer has yet… pic.twitter.com/0ar0fUOKnv — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 25, 2026

Terugkeer naar Ajax van de baan?

Daarmee leek de weg terug naar Ajax voor de hand te liggen, waar hij de concurrentiestrijd aan zou gaan met onder meer Youri Baas. Maar door de concrete interesse van Club Brugge kan het er ineens heel anders uit gaan zien. Janse beschikt bij Ajax over een contract tot medio 2029, maar of hij dat gaat uitdienen is nu de grote vraag.

Eerst wacht Janse echter nog een belangrijk duel. Zaterdagmiddag om 16:30 uur gaat FC Groningen op bezoek bij Feyenoord in De Kuip. Feyenoord moet winnen in de strijd om de tweede plaats, die rechtstreeks toegang geeft tot de Champions League. Voor Groningen zijn de belangen ook groot: de ploeg moet nog een plek in de beste acht veiligstellen om deel te nemen aan de play-offs voor Europees voetbal.