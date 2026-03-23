Manchester City heeft zondag de EFL League Cup gewonnen na een 2-0 zege op Arsenal op Wembley. De ploeg van Pep Guardiola pakte daarmee de eerste prijs van het seizoen, waarna de ontlading bij de Spaanse toptrainer groot was. Tijdens de uitbundige feestviering viel supporters echter opnieuw een opvallend detail aan zijn hoofd op.

De finale kreeg een onverwachte hoofdrolspeler in Nico O’Reilly. Het jonge talent kroonde zich tot de grote held door na rust in korte tijd twee keer toe te slaan voor Manchester City. Eerst profiteerde de Engelsman van een grote fout van Arsenal-doelman Kepa Arrizabalaga, waarna hij enkele minuten later opnieuw raak kopte na een vloeiende aanval van de ploeg van Guardiola. Daarmee besliste hij de finale vrijwel in zijn eentje en bezorgde hij City het recordaantal van vijf League Cups.

Uitbundige Pep Guardiola

Langs de zijlijn liet Guardiola zich vervolgens van zijn meest gepassioneerde kant zien. Na de openingstreffer trapte hij in zijn enthousiasme tegen een reclamebord, terwijl hij bij het tweede doelpunt zelfs een gele kaart kreeg voor zijn uitbundige reactie.

Na afloop ging de aandacht echter niet alleen uit naar de sportieve prestatie van Manchester City. Op foto’s van de feestende trainer was te zien dat Guardiola opnieuw krassen aan de zijkant van zijn hoofd had. Het is niet de eerste keer dat de Spanjaared met dergelijke verwondingen wordt gespot, wat eerder al tot de nodige vragen leidde.

i De krassen op de rechterkant van Pep Guardiola zijn hoofd zijn duidelijk zichtbaar. ©Getty Images

Krassen op het hoofd

Ook in het verleden viel het supporters al op dat Guardiola met zichtbare wondjes en blauwe plekken verscheen na belangrijke wedstrijden. Zo werd hij eerder gefotografeerd met een snee boven zijn neus en krassen aan de zijkant van zijn gezicht, wat destijds leidde tot veel speculatie over hoe de verwondingen waren ontstaan.

De trainer zelf gaf daar toen een opmerkelijke verklaring voor. In een interview liet Guardiola weten dat hij zichzelf soms krabt of pijn doet uit pure frustratie of spanning tijdens wedstrijden. Het onderstreept hoezeer de druk en emotie van het topvoetbal hem zo nu en dan zichtbaar te veel worden. Dat werd ook tijdens zijn uitbundige viering op Wembley opnieuw duidelijk.

Eerste zilverwerk

Voor Manchester City betekent de bekerwinst vooral een welkome opsteker in een ietwat teleurstellend seizoen. In de Premier League lijkt de titel een lastig verhaal te worden, zeker gezien de achterstand van zes punten - bij winst van City - op Arsenal. Wel liggen er in de FA Cup nog kansen om het seizoen extra glans te geven.

In de Champions League was het avontuur voor de ploeg van Guardiola al snel ten einde na een pijnlijke nederlaag tegen Real Madrid. In het tweeluik met de Spaanse grootmacht ging City in Madrid met 3-0 onderuit, waarna het in eigen huis de achterstand niet meer ongedaan kon maken.