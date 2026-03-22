Arsenal en Manchester City namen het op zondag tegen elkaar op voor de eerste prijs van het seizoen: de League Cup. City trok uiteindelijk aan het langste eind, mede dankzij een flinke ketser van Arsenal-doelman Kepa Arrizabalaga.

Arsenal en Manchester City strijden in de Premier League nog altijd om de titel, al heeft Arsenal momenteel de beste papieren. De voorsprong op City bedraagt zes punten. Voordat de strijd in de competitie wordt beslist, stonden beide ploegen echter eerst tegenover elkaar in de League Cup, na de FA Cup het tweede bekertoernooi van Engeland.

Bij Manchester City begon Tijjani Reijnders op de bank. Nathan Aké mocht wel starten. Bij Arsenal stonden geen Nederlanders op het wedstrijdformulier, aangezien Jurriën Timber niet mee kon doen vanwege een blessure.

Eerste helft

Na acht minuten spelen kon Arsenal op voorsprong komen via Kai Havertz. Na goed combinatiespel kwam hij voor de doelman James Trafford te staan, maar die pakte de inzet van de Duitser. Een seconde later kon ook Bukayo Saka niet voorbij de sluitpost komen.

Schutterende doelman

In de tweede helft ging het fout voor The Gunners. Eerst ontsnapte de ploeg van manager Mikel Arteta aan een tegendoelpunt. Doelman Kepa schatte een bal verkeerd in, waardoor Jeremy Doku erlangs kon en de bal op Erling Haaland kon afleggen, waarna scoren een koud kunstje zou zijn geweest. De Spaanse goalie trok echter aan de arm van Doku, waardoor hij een gele prent kreeg en het feestje niet doorging voor City.

Nog geen tien minuten later liet zag Kepa er weer niet best uit. De doelman liet een voorzet vanaf rechts door zijn handen glippen, waardoor Nico O'Reilly de bal kon binnenlopen. City kwam daardoor op voorsprong: 1-0.

Slechts vier minuten later sloeg O'Reilly opnieuw toe. De 21-jarige linksback uit Manchester, die uit de jeugdopleiding van City komt, kopte voor de tweede keer raak: 0-2.

City wint

Dit bleek de genadeklap voor Arsenal te zijn. Want de Londense ploeg kon niet meer terugkomen van de achterstand. het bleef 0-2, waardoor Manchester City de League Cup heeft gewonnen. Dit is de vijfde in de prijzenkast van manager Pep Guardiola.