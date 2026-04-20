Xavi Simons en Micky van de Ven van Tottenham Hotspurs mogen blijven hopen op handhaving in de Premier League. De Oranje-internationals zagen maandag hoe grote concurrent West Ham United punten verspeelde. Desondanks blijft het alle hens aan dek voor de Spurs om zich veilig te spelen in Engeland.

Het had maandag een zeer pijnlijke avond kunnen worden voor Micky van de Ven en Xavi Simons. De internationals van het Nederlands elftal konden niks anders doen dan toekijken hoe directe concurrent West Ham United het er vanaf zou brengen. Bij winst van The Hammers werd de situatie in de strijd om degradatie wel heel penibel voor Tottenham Hotspur.

Spannende degradatiestrijd

Bij winst van West Ham United zou het gat tussen The Spurs en de directe concurrent zijn opgelopen tot vier punten. Tottenham Hotspur staat op de achttiende plek, en dus net onder de streep, terwijl West Ham de laatste veilige plaats in bezit heeft. Gelukkig voor de Nederlandse spelers bij de club uit Noord-Londen liep dat met een sisser af.

West Ham speelde op maandagavond namelijk nog een competitiewedstrijd tegen Crystal Palace. Met de Nederlander Crysencio Summerville in de basis wilden de bezoekers maar wat graag de belangrijke drie punten pakken. Dat liep echter net anders. Nadat in de tweede helft een treffer van Palace werd afgekeurd, eindigde de wedstrijd in de brilstand: 0-0. Daardoor lopen zij slechts een puntje uit op Tottenham.

Historisch

Mocht Tottenham Hotspur daadwerkelijk degraderen, dan zou dat een historische teloorgang zijn. Traditioneel geldt de club als één van de Big Six, die eigenlijk altijd om de prijzen strijden en niet tegen degradatie. The Spurs speelden voor het laatst eind jaren '70 op een niveautje lager. Zelf verloor de club afgelopen weekend kansloos met 3-0 van Nottingham Forest.

Voor Tottenham wordt het hoe dan ook enorm spannend of zij zich nog kunnen handhaven. Zij hebben dus twee punten achterstand op concurrent West Ham met nog vijf wedstrijden te gaan. Daarin wachten nog onder meer het sterke Chelsea en Aston Villa. Het programma van West Ham is iets eenvoudiger, al scheelt het niet veel. Zij treffen nog onder andere koploper Arsenal en Newcastle United.