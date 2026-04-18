Oranje-international Noa Lang ontsnapt aan bizarre blessure

Noa Lang is net hersteld van een akelige vingerblessure, maar het had niet veel gescheeld of de Oranje-international zat opnieuw in de lappenmand. Een merkwaardig moment op de training liep maar net goed af...

In maart ging het mis voor Lang tijdens de return van het Champions League-tweeluik met Liverpool. De speler van Galatasaray haalde zijn vinger open aan de reclameborden op Anfield. Lang was in zoveel pijn, dat hij aan de zuurstof moest en per brancard naar de kleedkamer werd gedragen. Gezien de ernst van de situatie werd hij ook nog met spoed geopereerd die nacht.

"Het was geen prettig gezicht", zei Lang tegenover Sportnieuws.nl, toen hij zich een week later bij het Nederlands elftal meldde. "Een stukje van m’n vinger werd gesneden, het topje van m’n duim zat los. Dat is allemaal goed aan elkaar gehecht, ik heb hem nog helemaal en hij gaat helemaal herstellen, vertelde de dokter."

Noa Lang komt opnieuw met de schrik vrij

Sinds het misselijkmakende incident kwam Lang al weer een aantal keer in actie voor Galatasaray, dat hem huurt van Napoli. Toch scheelde het niet veel of de vleugelflitser had het uitduel met Genclerbirligi moeten schieten zaterdagavond. Op de training kwam Lang afgelopen week met de schrik vrij.

Een fan van Galatasaray was de beveiliging te slim af en kwam het trainingsveld op. Daar liep hij recht op Lang af, die totaal geen idee had wat er om zich heen gebeurde. De supporter gleed echter uit en nam in zijn val bijna de Nederlander mee. Gelukkig liep het voor de verbijsterde Lang goed af, waarna de security de indringer meenam.

Turkse titelstrijd

Galatasaray kan Lang goed gebruiken in de strijd om de Turkse landstitel. De club strijdt met aartsrivaal Fenerbahçe om het kampioenschap. Vrijdag morste de concurrent belangrijke punten in eigen huis tegen Rizespor. In de 98e minuut maakte Modibo Sagnan de 2-2, waar Fenerbahçe een paar minuten voor tijd nog op voorsprong was gekomen.

Zaterdagavond kan Galatasaray het gat vergroten naar vier punten. Ook Trabzonspor maakt nog een kans op de Turkse titel. Die ploeg staat vier punten achter de koploper. Zondag 26 april is het nog Galatasaray - Fenerbahçe.