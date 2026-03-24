Noa Lang is druk in de weer bij de mediapraatjes bij Oranje. Overal moet hij haarfijn uitleggen wat er nou precies met die duim gebeurd is. De gekste verhalen deden de ronde. Zijn hele vinger zou eraf liggen na het incident bij de reclameborden, Jeremie Frimpong vertelde na afloop dat het er slecht uit zag maar deze dinsdagochtend vertelt Lang zelf het verhaal tegen onder andere Sportnieuws.nl.

Het was goed schrikken bij Liverpool - Galatasaray. Noa Lang ging schreeuwend naar de grond en greep naar zijn duim. Hij viel bij een de boarding langs het veld, waar hij zich pijnlijk blesseerde aan zijn vinger. Inmiddels is hij bij Oranje en gaat alles goed. Hij kan misschien zelfs spelen. “Het was geen prettig gezicht.”

'Het topje zat los'

“Ik wilde mij opvangen op het reclamebord, daarachter zaten hekken en daaraan sneed ik mijn hand”, herinnert hij zich het pijnlijke moment. “Een stukje van m’n vinger werd gesneden, het topje van m’n duim zat los. Dat is allemaal goed aan elkaar gehecht, ik heb hem nog helemaal en hij gaat helemaal herstellen, vertelde de dokter.”

Lang kan er ondertussen zelf wel om lachen, zo grapte hij eerder over de blessure bij Ziggo Sport: “Ik kan alleen moeilijk playstationen", lacht hij. "En naar het toilet. Ik ben rechtshandig, dat is ook problematisch.” Zoals hij er met humor mee omgaat, doen zijn teamgenoten bij Oranje dat ook.

Maandag werden de foto’s van de aankomst in Zeist gedeeld en daarop stond hij met een enorme bandage om zijn duim. Hij plaatste zelf deze foto met een duim-emoji, waarop veel teamgenoten ook die emoji deelde met een lach erbij. Dat is misschien ook wel de beste manier om ermee om te gaan.

'Vooral heel erg eng'

Toch zat de schrik er flink in. Ronald Koeman deelde maandagmiddag al dat het er niet fraai uit zag en ook Lang gaf toe dat het niet lekker was. “Dit was misschien niet de meeste pijn, maar dit was vooral heel erg eng. Ik schrok vooral. Het was geen prettig gezicht”, besluit hij.

Maar Lang is zelfverzekerd en hoopt te kunnen spelen in de tweede wedstrijd van Oranje tegen Ecuador, in het Philips Stadion. “Het is even afwachten hoe het gaat de komende dagen, anders kan ik gewoon spelen.”