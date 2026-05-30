Het toetje van het reguliere clubseizoen staat op het programma. Titelhouder Paris Saint-Germain en Arsenal, kampioen van de Premier League, vechten om de grootste prijs van Europa: de Champions League. Al binnen een paar minuten was het raak door een kiezelhard schot van Kai Havertz: 0-1. Volg hieronder alles van de zinderende finale in Boedapest.

Arsenal maakt voor het eerst kans om de prestigieuze Europese prijs te winnen. The Gunners stonden in 2006 in de finale in Parijs, maar verloren toen van FC Barcelona. Beide clubs werden dit seizoen landskampioen in hun competitie, dus zullen vol vertrouwen zijn. Dat bleek ook wel in de openingsfase bij Kai Havertz.

De Duitser kreeg de bal cadeau na geklungel van Paris Saint-Germain rond de middellijn en dribbelde richting het Franse doel. Oog in oog met de PSG-goalie knalde hij de bal kiezelhard tegen de touwen. Matvey Safonov kon hem alleen maar voorbij horen zoeven: 0-1.

De Fransen wilden de defensieve muur van Arsenal maar al te graag doorbreken in het restant van de eerste helft, maar de rood-witte muur hield eenvoudig stand. In de absolute slotfase probeerden PSG-aanvallers Ousmane Dembélé en Désiré Doué het nog met een poging van afstand, maar hun schoten belandden huizenhoog over het doel van Arsenal.

Merkwaardig einde van eerste helft

De eerste helft van het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Arsenal kende een opmerkelijk einde. Net op het moment dat een laatste hoekschop leek aan te komen, floot de scheidsrechter onverwacht voor de rust en konden de spelers meteen richting kleedkamers.

Jurriën Timber

Er is één Nederlander die mee kan doen in de finale in de Puskás Aréna in Boedapest: Jurriën Timber. De Nederlander raakte in maart geblesseerd en speelde sindsdien geen wedstrijd meer. Met het oog op het WK zal bondscoach Ronald Koeman de wedstrijd met interesse volgen. "Hij is fit en kan starten", zei trainer Mikel Arteta op vrijdag. Toch krijgt Timber geen basisplaats.

Reis naar finale

Het zal een wedstrijd worden tussen het aanvallende geweld van Paris Saint-Germain en de defensieve zekerheid van Arsenal. The Gunners kregen in heel de campagne slechts zes tegendoelpunten. PSG aan de andere kant scoorde er liefst 44. Dat belooft dus wat voor de finale. In gesprek met Sportnieuws.nl waagden enkele oud-internationals zich aan een voorspelling:

Zender (vroege) finale Champions League

De finale in de Champions League begint extra vroeg, om 18.00 uur wordt er al afgetrapt. Daar heeft de UEFA een reden voor. Paris Saint-Germain - Arsenal is te zien op Ziggo Sport. Vanaf 16.30 doet Hélène Hendriks de analyse in de studio met Wesley Sneijder en Danny Blind. Noa Vahle staat met voormalig topkeeper in het stadion. De commentator is Wytse van der Goot.

