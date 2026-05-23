Willem II is zaterdag gepromoveerd naar de Eredivisie na een overwinning op FC Volendam in de finale van de play-offs. Na afloop was er veel emotie bij trainer John Stegeman en doelman Thomas Didillon-Hödl. Daar hadden zij ieder hun eigen reden voor.

Na de 2-1 voor Willem II tegen FC Volendam na de reguliere speeltijd en verlenging volgden er strafschoppen. In de strafschoppenserie miste Nordin Bukala namens FC Volendam. Willem II bleef foutloos en verzekerde zich van promotie na de rake strafschop van doelman Thomas Didillon-Hödl.

Na afloop was er veel ontlading. John Stegeman kon zijn emotie niet bedwingen. "Ik moest heel erg aan mijn vader denken. Die is overleden", zegt hij in tranen. "Hij was mijn grootste fan." En zijn zoon is zaterdag ook nog kampioen geworden, vertelt hij terwijl ook zijn neus begint te bloeden.

'Alles valt samen'

"Alles valt samen. Mijn zoon was vanochtend nog op het kerkhof. Hij stuurde een foto. Vandaar dat ik emotioneel ben. Omdat hij mijn grootste fan is. Ik mis hem heel erg en deze is voor hem." Hij verontschuldigt zich vervolgens voor zijn tranen en dept zijn bloedneus met een zakdoekje. "Echte mannen huilen", drukt ESPN-verslaggeven Hans Kraay Jr. hem op het hart.

Doelman Didillon-Hödl vindt dat de promotie van Willem II naar de Eredivisie het resultaat is van hard werken. "Dit is de promotie van inspanning, discipline en standvastigheid en iedere dag hard werken", zei de Franse keeper van de Tilburgers in een eerste reactie bij ESPN.

Pasgeboren dochter

De keeper stopte de inzet van Nordin Bukala en nam zelf de vijfde en beslissende strafschop voor de Tilburgers. "Het is heel simpel. Ik nam er gisteren een in de training en dat voelde goed. Ik dacht aan mijn dochter die een week geleden geboren is en dan is voetbal gewoon een spelletje."

