Bayern München en Paris Saint-Germain vochten twee hartstochtelijke duels uit in de halve finales van de Champions League. Helaas kon maar een ploeg de eindstrijd bereiken in Boedapest, dat werd PSG. Over de return zal nog lang worden nagepraat, vooral over een veelbesproken moment.

De contrasten in de pers kunnen haast niet groter: bittere teleurstelling en woede in Duitsland tegenover jubelstemming in Frankrijk. De inkt heeft het hard te halen in de buitenlandse media na afloop van de 1-1 in de Allianz Arena.

'Rampzalige beslissingen'

"Schiri-Skandal! Triple-Traum zerschmettert!", steekt Bild van wal, ofwel: 'Scheidsrechterschandaal! Treble-droom verpletterd!' Het medium is woest en richt de pijlen vol op de Portugese scheidsrechter João Pinheiro. Hij zag in de 31e minuut een handsbal in het zestienmetergebied van PSG over het hoofd. Ook zijn verdere optreden leidt tot onvrede. Ze spreken van "rampzalige beslissingen".

Het toonaangevende voetbalblad Kicker kiest voor een meer analytische benadering. Ze benadrukken dat het spektakel van de heenwedstrijd compleet ontbrak. Bayern liep zich continu stuk op een compact en stug verdedigend PSG. Volgens het medium was de gelijkmaker van Harry Kane diep in de blessuretijd slechts een doekje voor het bloeden, aangezien de vroege tegentreffer van Ousmane Dembélé in de derde minuut Bayern eigenlijk direct vleugellam had gemaakt.

Süddeutsche Zeitung zag dat ook. Zij wezen vooral naar de ontbrekende scoringsdrift van Bayern, dat alleen al dit seizoen via Kane, Luis Díaz en Michael Olise 101 keer scoorde. Daar werd door Kane een 102e treffer aan toegevoegd, maar de inbreng van Olise en Díaz was woensdagavond minimaal.

Feestende Franse

De beroemde Franse sportkrant L'Équipe verkeert in opperbeste stemming en deelt bijzonder hoge rapportcijfers uit. Waar het normaal berucht is om haar strenge beoordelingen, regende het 8'en. Ousmane Dembélé en de Georgische sterspeler Khvicha Kvaratskhelia (die met een knappe individuele actie de assist op de 0-1 verzorgde) werden geprezen als de absolute uitblinkers. De krant wees vooral naar de volwassenheid waarmee de Parijzenaars in het hol van de leeuw overeind bleven.

Andere sportmediums als Foot Mercato keken vooral vooruit naar de Champions League-finale waarin PSG speelt. Op 30 mei treffen ze Arsenal in het Hongaarse Boedapest.

